Овен начал астрологический Новый год: что ждет каждый знак зодиака

С приходом весеннего равноденствия приходит также астрологический новый год. Дата еще более энергетически заряженная, чем календарная смена года. Считается, что в этот день окончательно приходит весна и начинается сезон возрождения и обновления.

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Астрологи проанализировали, какие изменения это принесет каждому знаку зодиака. А что принесет, сомнений быть не может. Узнайте, что звезды готовят именно вам.

Овен

Перестаньте оглядываться назад, начните жить в данный момент и заботиться о будущем. Практикуйте благодарности, медитацию, ведение дневника и отдых в соединении с природой. Заземление – именно то, что вам сейчас нужно. Практикуйте его как можно чаще, лучше всего каждый день. В этом году вы проявите свои природные лидерские качества и поможете другим сделать то же самое. Станьте маяком для своих близких, будьте источником вдохновения через собственный пример.

Телец

Больше думайте о себе и заботьтесь о своей самооценке. Не ждите любви и восторга от других, дарите их себе самостоятельно. Окружающие быстро почувствуют к вам то же самое. Именно сейчас вы можете избавиться от ограничительных убеждений, выявить свой потенциал и силу и наконец заложить основы той жизни, о которой всегда мечтали. Помните, что ваши мечты принадлежат вам и только вы можете решать, от чего отказаться, а за что держаться. Не сдавайтесь, и нужные люди и возможности легко найдут вас в этом новом году.

Близнецы

Этот астрологический год будет посвящен у вас достижению целей. Вы ощутите вдохновение от своих проектов, отношений и работы над собой. Не давайте этому ощущению перегореть зря – беритесь за дело обеими руками. Избавьтесь от ощущений изоляции, переутомления и стресса, насколько вы можете. Научитесь отпускать прошлые привычки с любовью и работать над тем, что для вас действительно важно.

Рак

Станьте для себя лучшим другом в новом астрологическом году, ведь у вас начинается новый этап. Спокойно отдаляйтесь от людей и вещей, не соответствующих вашему новому направлению жизни. Забудьте о сплетнях и кривотолках, ищите друзей, которые пробудят у вас лучшее. Держитесь за людей, заставляющих вас чувствовать себя счастливыми, и полностью освобождайте себя от необходимости взаимодействовать с кем-то или чем-то еще. Лучшее – внутри вас.

Лев

Новый астрологический год будет наполнен для вас новыми возможностями для любви и карьеры – будьте готовы к жизни, к которой вы так стремились. С самого утра записывайте список благодарностей за все, что хорошего есть у вас в жизни, хотя бы раз в день ешьте полезную пищу и найдите приятную для себя физическую активность, которую вы не забросите. Не пытайтесь идти за другими, прокладывайте свой путь. Очень скоро вы заметите, что люди сами ориентируются на вас.

Дева

Обязательно подведите итоги предыдущего года. Подумайте, что он вам принес и чему научил. Запишите, что было хорошего, а что пошло не так, чтобы иметь ясное представление о том, насколько вы способны справиться со всем этим. Также составьте список планов на год и определите новые подходы к делам. Проводите больше времени с людьми, которые заставляют вас чувствовать себя рядом с ними уверенно, счастливо и безопасно.

Весы

Вы будете в центре внимания этого года. Приготовьтесь почувствовать приток энергии и открыть для себя множество новых возможностей. Вы можете увидеть, что ваши отношения, семья или карьера достигают новых высот. Почувствовав это, поразмышляйте обо всей той тяжелой работе, которая привела вас к этому поворотному моменту. Так вы глубже оцените плоды своего труда. И не забудьте начать большую весеннюю уборку, чтобы освободить много места в своей жизни для нового и хорошего.

Скорпион

В этом астрологическом году вы почувствуете, как стали взрослее, сможете выйти из отношений и рутины, которые переросли и которые больше не делают вас счастливыми. Вы почувствуете большой внутренний и внешний сдвиг в своей жизни. Поэтому вас трудно будет удержать на месте, вы будете цепляться за все новые возможности и активно проживать жизнь. Переезд или новая карьера вполне возможны для вас в этом году. Примите эти изменения и даже не думайте извиняться за них.

Стрелец

Несмотря на то, что другие видят в вас маяк оптимизма и юмора, вы можете почувствовать внутри печаль и пустоту. Это нормально. Примите это как сигнал, что вам пора сделать паузу, перестать отдавать себя другим и заглянуть внутрь себя, понять, чего вам не хватает для счастья. Этот год станет для вас временем, которое вы посвятите своим долгосрочным целям. Руководствуйтесь чувством собственного достоинства и ставьте себе цели, которых вы никогда еще не достигали.

Козерог

Готовьтесь к пробуждению своего внутреннего ребенка. Ваши детские мечты все еще живы, они существуют в сегодняшней реальности. Наслаждайтесь давно забытыми развлечениями, воспринимайте мир искренне и наивно, смотрите на вещи так, словно видите их впервые. Ежедневно уделяйте этому немного времени и вы скоро станете значительно счастливее и свободнее. Творите и радуйтесь процессу творчества.

Водолей

Вы будете тяготеть к настоящей дружбе и стремиться к ощущению принадлежности. Вместо тратить энергию на количество друзей, поставьте качество на первое место. Общайтесь с людьми, которые имели схожий жизненный опыт или сейчас имеют схожие взгляды на жизнь. Если вас окружают люди, которым нужно что-то долго объяснять о себе, значит, это не ваши люди. Ищите тех, с кем вам легко, кто принимает вас такими как есть.

Рыбы

Если у вас в прошлом году были проблемы с карьерой или финансами, новый астрологический сезон откроет перед вами возможности заработать больше и почувствовать себя стабильнее. Вам больше, чем когда-либо захочется посвящать время себе и своему самовыражению. Следуйте за ним. Ведите дневник, начинайте новые проекты или просто обновите гардероб. Энергия новых приоритетов вошла в вашу жизнь, впустите ее и почувствуйте прилив счастья.

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