Отношения могут распасться: кому не повезет в любви в апреле. Гороскоп

Весна является олицетворением романтики и любви, однако астрологи предупреждают: в апреле некоторым знакам грозит расставание. Важно прислушиваться к потребностям партнера и быть готовым идти на компромисс, если вы хотите сохранить гармонию. И все же иногда следует переворачивать определенную страницу в книге жизни, чтобы с новыми силами отправиться на поиски подлинных чувств.

Согласно прогнозам астрологов, апрель будет очень эмоциональным для Близнецов, Стрельцов и Рыб. Нестабильность в личной жизни будет влиять и на другие сферы, в частности, на здоровье и работу.

Близнецы

Никогда не поздно надеяться на перемены в будущем. У вас появится шанс исправить то, что, казалось бы, полностью разрушено в отношениях. Нужно только отвергнуть свою гордость и дать своему партнеру необходимую эмоциональную безопасность.

Уважайте партнера, давая ему время исцелиться и восстановить веру в ваш союз. Вы пережили непростые времена, но любовь сильнее всех образов и недоразумений. Иногда хорошо отстаивать свои убеждения в романтическом конфликте, но также важно приложить усилия, чтобы увидеть вещи с точки зрения другого человека.

У вас есть шанс на продолжение отношений только если оба приложите к этому определенные усилия. Апрель станет месяцем или воссоединения или окончательного разрыва

Стрелец

Прежде всего вы цените свободу. Вы любите путешествия, открытия и ощущения полной независимости от людей или обстоятельств. Но в отношениях вы часто теряете ориентиры и не можете определиться в своих долгосрочных целях.

Вам очень трудно найти золотую середину. Вы убегаете от обязательств, а контроль – это самое худшее, что может случиться во взаимодействии с партнером. Ревность и ограничения в отношениях могут спровоцировать ваше пассивно-агрессивное поведение. Вам просто нужно немного свободы и времени, чтобы побыть наедине. Хотя вы цените независимость, вы не хотите, чтобы ваши романтические отношения потерпели крах. Поэтому вы часто эмоционально удаляетесь, чтобы обрести равновесие. Партнеру такое ваше поведение может, мягко говоря, не нравиться, поэтому он может не выдержать таких эмоциональных качелей и пойти искать кого-нибудь более стабильного.

Если вы оба понимаете, что ваши отношения стали однообразными скучными, стоит откровенно поговорить о потребностях друг друга – и тогда есть шанс сохранить гармонию.

Рыбы

К сожалению, астрологи имеют для вас неутешительные прогнозы – апрель будет одним из самых неблагоприятных месяцев года. Особенно много сложностей будет в личной жизни. Придется столкнуться со спорами, ревностью, недоразумениями.

От природы вы очень чувствительны и совсем не стремитесь раздувать ссоры на пустом месте. Вы не хотите быть одинокими, но и отношения вас истощают. Вы хотите изменить свое поведение, но не знаете, как это сделать.

Если вы хотите сохранить отношения, вам обоим нужно общаться и открыто говорить о своих чувствах. Что может быть хуже, чем одиночество вдвоем? О какой радости в отношениях может идти речь, когда пара вроде бы вместе, но один из партнеров чувствует себя изолированным и одиноким? Но если вы готовы столкнуться со всеми трудностями и приложить усилия – выход из этой ситуации есть. Только тогда, когда вы оба готовы поговорить о том, что у вас на сердце, вы сможете снова обрести покой. Нет другого способа создать партнерство, где каждый будет испытывать уважение и безопасность.

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