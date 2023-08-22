Отмените все планы: что предвещает всем знакам гороскоп Таро на неделю

Карта Таро, которая определяет неделю для разных знаков зодиака, может дать хорошую подсказку в дополнение к обычному гороскопу. Ведь она содержит не просто предсказание, а еще и рекомендацию, как поступать в той или иной ситуации.

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Эксперты составили гороскоп Таро для всех знаков зодиака. А также определили общую карту недели, которая глубже раскрывает ее энергетику и перспективу. Узнайте, что карты подсказывают именно вам.

Карта недели – Четверка мечей

Это карта тяжелых изменений, которая указывает на необходимость перерыва, чтобы перегруппироваться. Отдыхайте, размышляйте и восстанавливайтесь. Возможно, вы недавно столкнулись со сложной ситуацией, например, с потерей работы, разрывом отношений или финансовыми проблемами. Борьба с последствиями забрала много сил, и теперь вы, возможно, чувствуете умственное, физическое, эмоциональное и духовное истощение. Дайте себе время снова наполниться энергией. Это поможет вам вернуться к делам с новым духом и новыми перспективами.

Овен – Звезда

Вы можете облегченно выдохнуть. После периода больших перемен или трудностей, когда было много суеты и хлопот, наступает затишье. Вы смогли выдержать все испытания, которые жизнь поставила вам на пути. Какие уроки вы извлекли? Что вы смогли отпустить из того, что вас сдерживало? Как изменится траектория вашего движения вперед? Пора избавиться от старого себя, чтобы стать человеком, которым вы всегда мечтали быть.

Телец – Рыцарь жезлов

Вам выпала импульсивная карта, указывающая на чувство беспокойства, которое может привести к турбулентности в вашей жизни. Внимательно присмотритесь к решениям, которые вам предстоит принять, и подумайте о последствиях поспешных действий. Возможно, вы готовы выбрать свой дальнейший путь, возможно – вам стоит еще немного подождать с этим шагом. Это нелегко сделать, когда вы чем-то взволнованы, но ваша карта напоминает о том, что хорошо продуманный план способствует долгосрочному успеху.

Близнецы – Королева жезлов

Вас переполняет харизма и энергия. И окружающие не смогут этого не заметить. Если вам хочется быть в центре внимания, не отказывайте себе в этом. Это идеальное время, чтобы проявить себя, пообщаться с другими и найти новых единомышленников. Не сдерживайтесь – ваш энтузиазм может оказаться заразным.

Рак – Король жезлов

На этой неделе вам может выпасть хорошая возможность и Король жезлов свидетельствует, что у вас есть сила и стойкость, чтобы принять ее. Вы уклонялись от руководящих должностей в прошлом? Дополнительные обязанности угнетали вас? Пора твердо встать на ноги и взять жизнь под собственный контроль. Ключом к успеху является ясное понимание того, чего вы хотите достичь, и установление реалистических целей. Сделайте это и начинайте движение вперед.

Лев – Тройка жезлов

Перед вами открываются поистине безграничные возможности. Поднимитесь над обстоятельствами, в которых вы находитесь, хотя бы на мгновение. Подумайте о своем будущем. Что вы себе представляете? Сейчас не время мелочиться. Ваш потенциал безграничен, поэтому используйте все шансы, которые дает вам вселенная. Помните, самые большие успехи лежат вне вашей зоны комфорта.

Дева – Король пентаклей

Успех в ваших руках. Король пентаклей указывает на то, что у вас есть все необходимое для создания финансового достатка в вашей жизни. Соберите все идеи, которые вы обдумывали, и начинайте движение вперед. Новый бизнес или инвестиции – вселенная дает вам сигнал работать над ними. Но не бросайтесь вперед сломя голову. Вам все равно требуется хороший план и разумный подход к рискам. Так вы получите очень плодотворный итог.

Весы – Десятка пентаклей

Ваша карта олицетворяет собой безопасность, а также успехи и достижения. Пора должным образом признать ваши профессиональные усилия. Полоса препятствий осталась позади, равно как и период безденежья. Более того, хорошие перспективы открываются для вас и в делах сердечных. Вы получите вознаграждение в виде чувства удовольствия за то, что не сбились с пути, какими бы трудными ни были ваши дела.

Скорпион – Восьмерка пентаклей

Используйте свои творческие таланты с пользой и работайте над ними усердно. Чем больше вы будете творить и оттачивать свое мастерство, тем больше другие будут замечать вас, что принесет вам еще большее вдохновение. Демонстрируйте свои успехи, дайте другим возможность признать ваши уникальные способности и получите толчок к еще большим успехам, к созданию вещей, которыми вы действительно гордитесь.

Стрелец – Десятка жезлов

Позади у вас очень тяжелый период, когда вам казалось, что на ваших плечах лежит вся тяжесть мира. Возможно, вы слишком много взяли на себя, пытаясь достичь своей цели, и теперь очень важно, попросить о помощи или делегировать часть обязанностей. Это может быть непросто и затрагивать вашу гордость. Однако вы достигли точки, когда ваша способность достичь своей цели оказалась под угрозой. Вы заслуживаете того, чтобы наслаждаться жизнью, поэтому попросите помощи на этой неделе.

Козерог – Солнце

Эта карта олицетворяет изобилие, оптимизм, успех и теплоту счастливого времени в вашей жизни. Возможно, вы настолько сосредоточились на мелких проблемах, что не замечаете, как рассвет уже наступил. Помните, благодаря прошлым препятствиям вы многое узнали о себе и обрели уверенность, зная, что можете выдержать любой шторм. Наслаждайтесь этим периодом позитива, потому что вы его заслужили.

Водолей – Отшельник

Пора отдохнуть от повседневности. Ваша карта указывает на то, что на этой неделе вам нужно уединиться и поразмышлять. Возможно, вы были погружены в множество новых впечатлений или недавно проводили много времени за общением. Замедлите течение своей жизни, отправляйтесь на прогулку в лес, погрузитесь в теплую ванну, возьмите дополнительный выходной – сделайте что-нибудь, что поможет вам отключиться от внешнего мира и восстановить связь со своим внутренним "я".

Рыбы – Повешенный

В вашей жизни может произойти серьезный сдвиг какого-то дела. Но в то же время Повешенный указывает, что для этого может понадобиться определенная жертва. Карта сообщает, что у вас впереди непростой и во многом некомфортный путь, в конце которого такая желанная цель и давно необходимое вам обновление. За что вы держались, какие убеждения сдерживали вас? Пора избавиться всего на этот раз и навсегда.

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