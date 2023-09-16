Отличный отдых или романтика: гороскоп на 16-17 сентября для всех знаков зодиака

Стрельцы отлично проведут выходные в компании интересных людей. Водолеи окунутся в романтику.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 16-17 сентября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Есть возможность наконец воплотить в жизнь те блестящие идеи, которые вы уже долго вынашивали. Ибо и ресурсы вы находите, и помощников достойных, и время для всего этого выделяете, еще и желание у вас такое безумное, что вы готовы день и ночь работать над этим вопросом.

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Телец

В обществе приятных людей эти выходные пройдут радостно и незаметно, возможно, это будут ваши родственники или друзья, с которыми вы давно не виделись. И нет никакой разницы, чем вы будете заниматься, главное – хорошо пообщаться.

Близнецы

Ваша щедрость сейчас не знает границ, вы вдруг перестаете считать копейки и начинаете решать совсем другие вопросы, например, вкладываете в себя или вашу семью значительные средства, дарите друзьям что-то приятное и ценное.

Рак

Вы получаете новые знания и умения, которые сейчас, возможно, вам и не понадобятся, но совсем скоро пригодятся. Поэтому не сомневайтесь и будьте добросовестными учащимися, изучайте все очень тщательно, чтобы хорошо запомнить и воспроизвести.

Лев

Выходные будут довольно семейными и классическими, с долгим сном, совместными сонными завтраками, прогулками, шоппингом. Ну может еще присоединятся давние друзья, и вы проведете немало времени все вместе.

Дева

Сейчас вы получаете какие-то поздравления и подарки, отмечаете праздники, собственные или чужие, словом, у вас будет весело и шумно. Впрочем, ничего удивительного, вы сейчас можете праздновать свои дни рождения.

Весы

Сейчас средств у вас не очень много, зато аппетиты будут заоблачными, потому что потребуется много чего приобрести дополнительно. Впрочем, не стоит сейчас сорить деньгами, отложите пока свои материальные желания на неопределенный срок – пока деньги не появятся.

Скорпион

Вам сейчас дома так хорошо. И какая бы заманчивая погода не была за окном, и как бы вас в эти дни друзья не соблазняли и не убеждали заняться чем-то за пределами вашего дома, вы будете стоять на своем. Вот хочется вам побыть в тишине и покое родного гнезда.

Стрелец

Вам предложат приятно и содержательно провести эти выходные, и вашей задачей будет только согласиться на все, даже не вдаваясь в подробности. Главное, чтобы вы доверяли этим людям и вселенной – и эти дни будут поистине невероятными.

Козерог

Ваши возможности сейчас ограничены, и вы не можете себе позволить делать все, что вам угодно. Наверное, кто-то или что-то сдерживает вас, к примеру, влиятельные родственники имеют на вас определенные планы, которые идут вразрез с вашими планами и желаниями.

Водолей

Это могут быть романтические выходные, даже если вы не собирались ни с кем встречаться. Вы можете познакомиться с милым человеком и тут же согласиться на продолжение общения, пойти на свидание и чуть ли не гулять все дни и ночи.

Рыбы

Намечаются определенные изменения, и эти выходные вы можете провести совершенно неожиданно, оказаться в новом для вас месте, в окружении новых людей, узнать какие-то новые сведения, получить новые знания.

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