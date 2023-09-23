Отличный отдых или много работы: гороскоп на 23-24 сентября для всех знаков зодиака

Львы и Весы на выходных смогут расслабиться и отлично проведут время. Близнецам придется решать множество вопросов.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 23-24 сентября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Будете активно наводить порядок в своем доме или вокруг него, причем иногда эта уборка может приобретать достаточно радикальные проявления – будете выбрасывать или раздавать вещи, проводить ремонт или даже демонтаж стен.

Телец

Можете сейчас завеяться куда-то подальше от дома, в те края, где вам когда-то было хорошо, погрузиться в воспоминания, встречаться с давними приятелями и родственниками, прогуливаться по тем улицам, с которыми у вас связано немало приятных моментов.

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Близнецы

И суббота, и воскресенье заполнены до отказа разными вопросами, вы будто специально накапливали некоторые дела на эти выходные, чтобы можно было спокойно с ними справиться на досуге. Также будет много встреч, общения и даже важных переговоров.

Рак

Это будут очень светские выходные, когда вы постоянно находитесь среди людей и даже выступаете перед ними, на что-то мотивируете или просто общаетесь. Вы можете пополнить свою телефонную записную книжку большим количеством полезных контактов.

Лев

Лучший вариант получить удовольствие от этих выходных – это максимально расслабиться и делать все, что вам заблагорассудится. Вот хочется вам валяться в горизонтальном положении и смотреть кино – да на здоровье!

Дева

Сейчас вам нужна поддержка ваших родных. Впрочем, даже просто присутствие близких людей рядом с вами будет вас радовать и вдохновлять. Потому проведите эти выходные вместе с вашей семьей или любимыми.

Весы

У вас нет определенных планов на эти выходные, будет только одно желание – отлежаться хотя бы один день, превратившись в овощ, ведь рабочая неделя была настолько насыщенной разными хлопотами, что на другие желания просто не будет сил.

Скорпион

Может получить неожиданное продолжение одна любовная история, давние поклонники или просто знакомые внезапно могут активизироваться, писать или звонить по телефону и приглашать на встречи, свидание или признаваться в любви.

Стрелец

Вместо того чтобы отдыхать, вам нужно будет задействовать все ресурсы вашего мозга, что-то интенсивно считать, анализировать, перерабатывать целую кучу информации. То ли вы так интенсивно учитесь, или работаете, но все же и отдых голове нужно давать.

Козерог

Будете отстаивать свои законные права на отдых, может, даже перед своими родными, которые вас пытаются задействовать в своих планах. Впрочем, у вас на эти выходные могут быть совсем другие намерения, вот на этом и может возникнуть напряжение.

Водолей

Лучший выбор – собраться всем вместе и провести все выходные где-нибудь на воздухе, или, по крайней мере, какой-то один день отвести для пикника, шашлыка или каких-то дачных радостей, пока стоит хорошая и почти летняя погода.

Рыбы

Только условно можно будет назвать эти дни выходными, ведь дел у вас сейчас столько, что некогда присесть. Мало того, что будете доделывать все свои рабочие моменты, с которыми не справились раньше, да еще и по хозяйству трудиться.

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