Отдых с семьей или рабочие вопросы: гороскоп на 25-26 марта для всех знаков зодиака

Львы проведут много времени с семьей, их ждут отличные выходные. Козерогам придется решать рабочие вопросы.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 25-26 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Все вокруг будут дергать вас в разные стороны, приглашать и даже навязываться, словом, вариантов, как провести выходные, будет множество, причем очень разнообразных. Выбирайте то, что вам больше всего понравится.

Телец

С чистой совестью можете наконец-то остаться дома и для начала банально выспаться. А потом и хозяйственными делами заняться, которые уже давно нуждаются в вашем внимании, в конце концов пересмотреть все фильмы и дочитать все, что вы давно хотели.

Близнецы

Не будет совсем времени для спокойного отдыха, ведь вы все время в дороге, постоянно на ногах, в командировке, едете к родственникам, путешествуете или просто очень много гуляете, наслаждаясь началом весны.

Рак

Будет желание насыщенно провести эти выходные, планов у вас просто множество, плюс еще какие-то рабочие нагрузки прилагаются, но вдруг могут отмениться все дела и ничего не остается, как посвятить время себе и отдохнуть.

Лев

Лучший способ провести эти выходные – отвести как можно больше времени для семьи. И совсем не важно, чем вы будете заниматься – отправиться на прогулку, к родственникам, будете вместе убирать-готовить или валяться на диване.

Дева

Эмоциональная жизнь может активизироваться, возможно, вы влюблены, или ловите на себе чье-то восхищение, становитесь более чувственными и нежными, назначаете свидания, часами общаетесь ни о чем, словом, отдаетесь чувствам.

Весы

Сил сейчас не очень много, то ли магнитные бури влияют, или авитаминоз сказывается, но вы предпочитаете сейчас как можно меньше двигаться, больше спать и вообще проводить больше времени в горизонтальном положении.

Скорпион

Не стоит сейчас уединяться, найдите для себя именно ту компанию, с которой можете в эти выходные отправиться навстречу приключениям. К примеру, собраться куда-то на шашлыки, в путешествия, хоть в кино или соседний городок.

Стрелец

Посвящаете эти выходные своим увлечениям, по крайней мере, львиную долю своего свободного времени вы отводите на хобби. В конце концов, вы и так много работаете, поэтому вполне имеете право на разные прихоти, которые дают вам порцию удовольствия и радости.

Козерог

Производственная тематика не оставляет вас и на выходные, вы будете решать все вопросы, обсуждать проблемы с сотрудниками, в конце концов даже проводить какие-то мозговые штурмы и банально все время торчать на работе.

Водолей

Все дни будете заниматься разными семейными заботами, ведь и ваш дом, и семья нуждаются в повышенном внимании. Так что будете убирать, что-то покупать, много готовить, но самое главное – общаться с родными.

Рыбы

Эти выходные будут такой небольшой передышкой перед важным периодом, когда вам нужно будет сделать рывок вперед. А теперь вы можете расслабиться, набраться сил, заняться разными приятными вещами, которые вам помогут наполниться.

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