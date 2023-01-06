Отдых или неожиданный 'бонус': гороскоп на 7-8 января для всех знаков зодиака 

Львы смогут отлично отдохнуть, они проведут выходные дома. Водолеи получат денежный "бонус".

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 7-8 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вас будут приглашать на разные интересные события, которые могут обернуться не совсем так, как вы ожидали. А между тем, у вас сейчас много разных домашних и семейных дел, поэтому лучше не вестись на эти провокации.

Телец

Будет довольно трудно определить приоритеты и выбрать, на что же вам потратить эти выходные – то ли с друзьями встретиться, то ли любимым время посвятить, то ли уделить внимание родственникам, то ли доделать дела, которые вы не успели завершить.

Близнецы

Хотя вы и отдаете все свое время на создание домашнего уюта, от уборки и декорирования до создания кулинарных шедевров, вам не удастся полностью отгородиться от работы. Придется и потрудиться немного.

Рак

Сейчас вы имеете все шансы получить главный приз по прокрастинации, ведь несмотря на то, что вам нужно будет сделать какие-то важные дела, вы предпочитаете разные мелочи и глупости, чтобы только ничем важным не заниматься.

Лев

Вы сейчас склонны отложить все дела, перенести все визиты и провести время максимально спокойно, может. даже отключив телефон, соцсети и проспав, как медведь, все выходные.

Дева

Внезапно можете попасть в гости, причем очень далеко и, несмотря на то, что у вас до этого были совсем другие планы. Но вас настолько убедительно приглашают, что вы решитесь отправиться в дальний путь.

Весы

Вам не удастся отдохнуть, ведь вы взяли на себя несколько дополнительных обязательств и теперь должны даже в выходные выходить на работу, чтобы завершить все в определенный срок.

Скорпион

У вас появляется желание и возможность заниматься благотворительностью, вы можете отправиться в какое-то знаковое место, чтобы начать помогать нуждающимся. И не важно, будут ли это люди, или животные, или растения.

Стрелец

Эти выходные приносят вам очередную порцию славы, поскольку вы будете очень публичными и даже популярными, выступаете перед широким кругом, срываете аплодисменты и целые овации, даете людям надежду и положительные эмоции.

Козерог

Посвятите наконец время себе, посетите косметолога, сауну, бассейн или массаж, уделите внимание красоте и здоровью, доставьте себе удовольствие и не впадайте в чувство вины, ведь если вы будете здоровы и счастливы, то и ваши близкие будут довольны.

Водолей

Должны прийти деньги, и это очень хорошая новость, вы ведь в последнее время несколько потратились на праздники, поэтому любые деньги, даже небольшие, будут вам как находка. Впрочем, они у вас не задерживаются, а тут же пойдут на погашение задолженностей.

Рыбы

Проведете время с друзьями, сплотившись и наполнив эти выходные разными занятиями: интересными, полезными и не очень. И это будет очень ценный опыт, особенно если вы с кем-то давно не виделись.

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