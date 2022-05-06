Отдых или напряженная работа: гороскоп для всех знаков зодиака на 7-8 мая

Овны, Тельцы, Львы и Водолеи смогут сполна насладиться выходными и отдохнуть. Близнецов ждет напряженная работа, а Девам придется решать много проблем.

Таролог и прогнозист Ольга Соломко эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 7-8 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Удивительно спокойные у вас будут выходные, и вы сможете немного отдохнуть. К счастью, вы сможете себе позволить даже зависнуть в каком-нибудь тихом и спокойном месте и провести эти дни максимально спокойно.

Телец

Воспользуйтесь, наконец, своим правом отдохнуть, потому что находиться долгое время в таком напряжении просто опасно для вашего физического и психического здоровья. И займитесь чем-нибудь спокойным и непродуктивным.

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Близнецы

Вы находитесь в привычном напряженном ритме, не позволяете себе никаких послаблений, много работаете, выкладываетесь в полной мере, даже если от вас никто ничего не требует. Вы ведь сами кайфуете от такого состояния.

Рак

Настроение будет приподнятое и даже праздничное, вы находитесь в радостном состоянии и даже заряжаете других своим оптимизмом. Сейчас вам будет важным находиться среди людей и обмениваться с ними позитивом.

Лев

Эти дни станут определенной передышкой от напряжения последних недель, но отдых будет краткосрочным и каким-то скомканным, ведь срочные дела не дадут вам полностью расслабиться и восстановиться.

Дева

Снова заботы и беготня, вы не успеваете завершить одно дело, как здесь уже наваливается другое, и под этим бременем незавершенности вы находитесь все выходные, не в силах справиться с этим нашествием незавершенных дел.

Весы

Даже если вы никуда не собираетесь, в эти выходные можете куда-нибудь отправиться, так внезапно собраться и завеяться куда глаза глядят. Поэтому лучше заранее собрать хоть какие-нибудь вещи, чтобы потом не искать самое необходимое для путешествия.

Скорпион

Следует ожидать бурного развития событий, которые станут продолжением общих тенденций на этой неделе. Вы и на выходные все еще решаете важные задачи, а еще – спорите и убеждаете других в своей правоте.

Стрелец

У вас не будет возможности свободно двигаться, впрочем, вы сами на себя можете наложить определенные ограничения и засесть где-нибудь в уголке, чтобы ничего не видеть и не слышно. Впрочем, это будет сейчас лучшее решение, потому что силы надо беречь.

Козерог

Хоть забот будет немало, но удача на вашей стороне, и вы можете много своих задач сделать чужими руками или просто отменить определенную часть работы. Словом, вам будет везти быстро и безболезненно справиться с работой и даже отдохнуть.

Водолей

Выходные у вас будут очень семейными, наконец-то вы с радостью проводите время со своими близкими. И здесь главное – максимально посвятить время родным и не отвлекаться на другие раздражители, если это возможно.

Рыбы

Будет безумное желание спрятаться где-нибудь подальше от мира, максимально обезопасить себя от разных посторонних влияний и пересидеть несколько дней в безопасном месте, чем сохранить себя и психику.

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