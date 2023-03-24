От овчарки до хаски: какая собака подходит каждому знаку зодиака

Ваш зодиакальный знак может подсказать вам не только правильные решения в жизни и сориентировать с помощью гороскопа в будущих событиях. Общие черты разных знаков также могут помочь выбрать себе идеального любимца.

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Если вы мечтаете о собаке, OBOZREVATEL поможет вам сориентироваться, какая порода будет лучшей под ваш темперамент. Узнайте, какая собака подходит вашему знаку больше всего.

Овен

Овнов характеризуют импульсивность и настойчивость. Поэтому и пес этому знаку нужен активный, целеустремленный и умный. Такой, как немецкая овчарка.

Телец

Уравновешенному Тельцу нужен такой же по темпераменту компаньон. Но при этом это должно быть создание, способное к периодическим проявлениям эмоций. Причем достаточно сильных эмоций. Именно такой собакой является сенбернар.

Близнецы

Представители этого знака любят душевную близость и готовы развлекаться бесконечно. Точно так же, как собаки породы папийон.

Рак

Чувствительные и эмоциональные Раки больше всего на свете ценят поддержку и близость. Поэтому этому знаку подойдет умная, послушная и спокойная собака, которая сильно привязывается к хозяину. Именно таков скайтерьер.

Лев

Нет ничего важнее статуса и признания для Львов, поэтому пес им нужен статный и большой. Такой, чтобы выглядел роскошно и имел благородный характер. В точности как немецкий дог.

Дева

Зацикленность Дев на порядке кажется несовместимой с идеей домашнего животного. Однако существуют собаки, которые не лают, не линяют, не пахнут и очень послушны и умны при этом. Это басенджи.

Весы

Застенчивость Весов требует уравновешивания. Поэтому собака для этого знака зодиака должна быть коммуникабельна, активна и способна привлекать к себе внимание. А с этим отлично справится сиба-ину.

Стрелец

Этот знак отличается своим свободолюбием и лучше всего поладит с такой же собакой – активной, неутомимой и способной проявить характер. Все это умеют хаски.

Козерог

Неутомимое трудолюбие Козерога нуждается в компаньоне, который позволит ему немного расслабиться и отдохнуть. Это должна быть собака для объятий и долгих прогулок, но при этом умеренно активная и послушная. Такой, как чау-чау.

Водолей

Водолеи постоянно находятся в поиске новых эмоций и впечатлений. А нет собаки более эмоциональной и постоянно готовой окунуться в приключения, чем джек-рассел-терьер.

Рыбы

Мечтательным Рыбам лучше подойдет собака-друг, которая и эмоции хозяина поймет, и утешить его сможет, и развлечь. Таким компаньоном для знака станет золотистый ретривер.

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