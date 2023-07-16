Особое внимание к транзиту 17 июля: что предвещает всем знакам зодиака

Июль 2023 - время значительных астрологических транзитов. Начался он с полнолуния в Козероге 3 числа, которое было временем прозрений и откровений. С 10 июля Марс перешел в знак Девы и начал побуждать нас больше думать о том, все ли мы делаем правильно и призывать делать больше обычного.

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Уже 17 июля новая Луна в знаке Рака пробудит чувственность, желание отпустить прошлое и стать поближе к своей семье. В этот же день Лунные узлы войдут в ось Овен-Весы – это время строить отношения и определять свое место в них.

20 июля Марс окажется в противостоянии Сатурну, что будет самым сложным моментом месяца, ведь может принести разочарование и несбывшиеся желания. Однако уже с 22 июля Солнце перейдет во Льва и подарит ежегодный сезон радости и уверенности. Одновременно Венера начнет ретроградное движение через то же созвездие и будет побуждать нас искать самоуважения и улучшать качество любых отношений.

Конечно, это принесет разным знакам зодиака разные изменения и возможности. Узнайте, что астрологи предсказывают именно вам.

Овен

Транзит Лунных узлов знаменует для вас новый 18-месячный цикл перехода, изменений и уточнения новых приоритетов. И этот период будет очень благоприятным. Северный узел в Овне побуждает вас прилагать усилия и расти – личностно и профессионально. В свою очередь, Южный узел в Весах – это переоценка партнерских отношений согласно уровню развития, которого вы уже достигли. Пускайте в действие свои благороднейшие черты, демонстрируйте индивидуальность, выражайте себя в творчестве. Ваш потенциал безграничен, воспользуйтесь этим.

Телец

Июль – ключевой месяц, потому что ваша управляющая Венера становится ретроградной. Она выведет на приоритетную позицию ваше чувство дома и семьи. Во время ретроградных циклов Венеры появляются призраки из прошлого, бывшие партнерские отношения, друзья детства, любовники и любимые. Эти циклы позволяют вам перекалибровать и исцелить разорванные отношения. Подумайте о своих ценностях. Как вы отдаете и получаете любовь. Приумножайте чувство счастья и радости. К примеру, через обустройство комфортного пространства дома.

Близнецы

Смещение Лунных узлов станет вашим небесным компасом, который укажет путь к росту. Вы можете наконец освободиться от обременяющих вас отношений, принять свою индивидуальность и начать больше общаться с другими людьми, которые разделяют ваше видение будущего. Ваше влияние на жизнь других людей возрастет. Но и ваш личный прогресс в ближайшие полтора года будет сильно зависеть от ваших друзей и родных. Придется постараться, чтобы построить тонкий баланс автономии и зависимости от других. Если справитесь, награда превзойдет ожидания.

Рак

Транзит Лунных узлов скажется на вас больше всего. Следующие 18 месяцев для вас будут временем безудержного роста. Северный узел в Овне пробудит в вас дух соперничества, напористость, авантюризм и новаторство. Вы будете искать вызовы, которые пробудят ваш энтузиазм. Особенно в карьерном плане. Карьера и станет вашим ключевым приоритетом на это время. Впрочем, Южный узел будет балансировать ваше стремление к успеху с личной жизнью. Погружение в отношения может истощать вас, однако они вам будут необходимы – не пускайте все на самотек.

Лев

Страсть к переменам – ваша новая мантра на следующие 18 месяцев, поскольку Северный узел в Овне побуждает вас к поискам знаний, вытаскивает из зоны комфорта. Путешествуйте, исследуйте и расширяйте горизонты. Заботьтесь о своей свободе и автономии, не позволяйте другим вмешиваться в процесс поиска вызовов для вас. Южный узел в Весах поможет вам наладить общение, необходимое для получения знаний. Приветствуйте приключения в своей жизни. Смело действуйте, преследуя свои цели и желания, и добьетесь успеха.

Дева

Каждые два года Марс приходит в ваш знак, чтобы дать вам толчок и перезагрузку. И сейчас именно такое время. Будьте внимательны, не зацикливайтесь на переосмыслении и планировании, это может привести к бездействию. Когда Красная планета войдет в противостояние с Сатурном, вы можете ощутить разочарование в отношениях. Проявите терпение, дышите глубоко – это скоро пройдет. Переход Венеры в ретроград покажет вам, как восстановить внутреннюю энергию и найти вдохновение. Убедитесь, что у вас есть место, где вы можете побыть в одиночестве, и время на это. Вам это будет нужно. И помните – сейчас не время принимать решения по вашим отношениям. Дождитесь, пока Венера выйдет из ретрограда.

Весы

Ваше чувство идентичности и отношения ждут капитального ремонта. Смещение Лунных узлов укажет вам на части вашей личности, которые вы переросли и от которых пора избавиться. Северный узел в Овне заставит вас столкнуться со своей судьбой лицом к лицу. Пора взглянуть на проблемы созависимости или передачи контроля за своей жизнью в чужие руки. Работайте над партнерством в отношениях и они от этого очень окрепнут. И даже помогут вам сильно вырасти над собой. Будьте готовы к этому, чтобы удержаться на ногах от стремительных перемен.

Скорпион

Ретроградная Венера во Льве попросит вас поразмышлять над своими отношениями с собой и другими, переоценить их. Для этого вам может понадобиться пауза, чтобы хорошо все обдумать, понять, что приносит вам радость и удовольствие. Список вопросов будет весьма конкретным. Приносит ли ваша работа радость? Вас ценят и уважают? Как складываются ваши отношения с коллегами? Пора восстановить чувство силы, уважения и ценности. Расширяйте свое сознание и прежде всего уважайте себя. Венера призывает вас к истине и красоте, не разочаровывайте ее.

Стрелец

Переход Марса в знак Девы на шесть недель побуждает вас сосредоточиться на своей карьере. Рискните и двигайтесь вперед с новым проектом, идеей или вдохновением. Но соблюдайте осторожность, когда Марс войдет в противостояние с Сатурном – это может сорвать ваши планы. Карьере могут помешать семейные обязанности. Определяться с приоритетами вам придется самостоятельно. Переход Венеры в ретроградное движение заставит вас искать положительные эмоции и новые впечатления – немного авантюрности вам действительно не повредит. Однако будьте осторожны, когда этот ретроград начнет вызывать призраки из прошлого – они могут оказать большое влияние на ваши нынешние отношения. Сделайте паузу и снова откройте для себя то, что заставляет ваше сердце петь.

Козерог

Вы можете заново переустроить свою домашнюю жизнь благодаря транзиту Лунных узлов. Северный узел в Овне побуждает вас к риску и радикальным шагам. Это может вылиться как в масштабный ремонт, так и в конфликты с родными. Будьте внимательны и не запускайте проблемы, если они возникнут. Южный узел в Весах усилит ваш врожденный трудоголизм. Сделайте все, чтобы не выгореть. Откажитесь от обязанностей и задач, которые вы переросли, научитесь делегировать, пробуйте что-то новое. Сбалансируйте также динамику отношений на работе – попробуйте меньше зависеть от внешнего одобрения. Баланс между домом и работой будет вашим приоритетом, но дом все же будет преобладать.

Водолей

Сезон Льва принесет определенную драму в вашу жизнь. Откройте свое сердце и покажите свою врожденную радость и внутреннее сияние. Ищите в своем партнере качества Льва – терпение, любовь и склонность к яркому самовыражению. Драмы добавит ретроградная Венера. Вам захочется, чтобы на вас обращали все свое внимание, вас обожали. Скажите об этом, и так вы начнете трансформировать свои отношения, вместе расти в них. Но придется приложить усилия, чтобы не превратить процесс трансформации в мыльную оперу. Впрочем, это может оказаться индикатором здоровья отношений. Если с ними не все в порядке, процесс пойдет кувырком. Одиноким Водолеям рекомендуется дождаться выхода Венеры из ретрограда, прежде чем начинать поиск партнера.

Рыбы

Транзит Марса в Деву побуждает вас рисковать, проявлять инициативу и добиваться того, чего вы хотите. Избегайте при этом лишних сомнений, они удержат вас от нужных действий. Противостояние Марса и Сатурна может вызвать у вас разочарование в партнере. Попытайтесь не зацикливаться на негативе и найти для себя светлую сторону. Ищите радость в будничном. Запишитесь на уроки танцев, поезжайте на море или наведите наконец порядок в доме. Найдите магию в повседневной жизни. Во время ретроградной Венеры восстановите свою связь с тем, что доставляет радость. Делитесь своим внутренним сиянием с миром, превращайте обычное в волшебное.

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