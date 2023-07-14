Львам повезет, а Девы столкнутся с ошибками: гороскоп до конца июля

Июль принесет счастливые события некоторым знакам зодиака, но другим придется исправлять свои ошибки. Чем больше прилагать усилий в этот период, тем лучше будет вознаграждение.

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В конце месяца будут благоприятные моменты, которые помогут преодолеть "черную полосу". Астрологи составили прогноз, который поможет справиться с этим.

Овен

Пора решить свои проблемы и спланировать будущее. Это месяц для решительных действий, грандиозных планов и неожиданных предложений. Доверяйте своей интуиции и уверенно идите вперед.

Телец

Ретроградный Меркурий влияет на концентрацию внимания и сосредоточенность на важных делах. Не принимайте поспешных решений, пока все не обдумаете. На самом деле это счастливый период для вас, вы можете воспользоваться всеми преимуществами, которые дает жизнь. Не упустите свой шанс.

Близнецы

Иногда вы склонны много думать и закрываться в себе. Отдохните и уделите внимание близким, поговорите с ними. Пора взять эмоции под контроль, если вам это удастся, то в будущем вас ожидают приятные события.

Рак

Вы сейчас слишком сосредоточены на своих амбициях. Впустите в свою жизнь гармонию и баланс. Вы заботитесь о других лучше, чем о себе. Станьте эгоистом не надолгое время, это улучшит ваше самочувствие.

Лев

В этом месяце удача на вашей стороне, но будьте осторожны с поспешными решениями. Сосредоточьтесь на том, чего вы хотите и это обязательно сбудется. Расслабьтесь и верьте в себя, вы непременно добьетесь успеха.

Дева

Вы получаете наибольшее удовольствие, когда все вокруг идеально. В этом месяце такую картинку испортят окружающие вас люди, их ошибки повлияют на вас. Это время для того, чтобы определить кто действительно важен и наладить с ними отношения.

Весы

В июле Весы чувствуют себя запертыми в четырех стенах, и они никак не могут оттуда выбраться. Не беспокойтесь, вы получите шанс открыться миру, наполнитесь новыми впечатлениями и знаниями.

Скорпион

Вокруг вас много возможностей используйте их. Больше наблюдайте за окружающими людьми, вы можете узнать много нового. Пора реагировать, а не действовать вслепую, будьте осторожны с поспешными решениями.

Стрелец

Вам кажется, что не все так безупречно. Попытайтесь сами найти гармонию и баланс в жизни. Удача на вашей стороне, поэтому не теряйте времени, и идите к своей цели. Не обращайте внимания на то, что говорят другие. Наслаждайтесь жизнью и верьте в себя.

Козерог



Вы организованы, но кажется, что дела обстоят не так, как вы планировали. Не поддавайтесь тому, что происходит вокруг. Сосредоточьтесь на важных вещах и удача обязательно улыбнется.

Водолей

Пора принимать серьезные решения. В этом месяце будьте осторожны, потому что возле вас могут быть люди с недобрыми намерениями. Соглашайтесь только на то, что сделает вашу жизнь лучше.

Рыбы

В июле люди могут пользоваться вами, поэтому соблюдайте осторожность. Принимайте только те решения, которые положительно повлияют на вашу жизнь. Сосредоточьтесь на себе, пора идти к новым целям.

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