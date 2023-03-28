Один знак зодиака ждут радикальные события: гороскоп на неделю

Уже через несколько дней начнется апрель – энергетически насыщенный месяц, ведь на него приходится солнечное затмение. Поэтому некоторые знаки зодиака уже сейчас ждут достаточно радикальные события.

Видео дня

Астрологи составили гороскоп на ближайшие дни и определили знак, который ожидают наибольшие изменения. А также рассказали, на что надеяться остальным.

Овен

Высоко летать — ваш любимый способ путешествия по жизни, и, поскольку на этой неделе Меркурий соединяется с Юпитером, у вас есть все шансы продвинуться вперед. На вас может свалиться необходимость принимать серьезные финансовые решения. Однако вы все равно на шаг впереди благодаря своей интуиции, подсказывающей, как правильно поступать.

Телец

Звезды сейчас очень благосклонны к вам. Ощущение, что буквально за углом вас ждет что-то хорошее, возникает у вас не на пустом месте. Но пока вы ждете своего подарка судьбы, приготовьтесь к тому, чтобы быстро реагировать на изменения в вашей жизни.

Близнецы

Вы притягиваете к себе возможности и людей, которые могут помочь реализовать эти возможности. Поэтому у вас будет приятное чувство плеча и принадлежности к чему-то большому. Однако на этой неделе ждите непредвиденных обстоятельств, которые потребуют от вас изобретательного подхода.

Рак

Как бы вы ни пытались оставаться в своей зоне комфорта, ход событий заставит вас покинуть нагретое место. Но не переживайте, все должно пойти даже лучше, чем вы надеялись, и вы обнаружите, что ваши опасения были безосновательны. На вашей стороне есть люди, которые поддерживают и ценят все, что вы можете предложить.

Лев

Вы находитесь на том этапе, когда джинна невозможно загнать обратно в бутылку. Так почему бы не принять новые идеи и изменения, изменяющие привычный ход вашей жизни? Вам представился отличный шанс бросить все, за что вы долго безуспешно боролись, и перенаправить свою энергию на более достойное вашего внимания дело.

Дева

Вы найдете человека, который жаждет с вами продуктивного сотрудничества, полезного вам обоим. Ваша естественная осмотрительность будет подсказывать вам подождать, чтобы убедиться, стоит ли предложение внимания. Не переживайте, это действительно должно быть полезное предложение. Даже если оно будет совсем неожиданным.

Весы

Вы чувствуете людей так хорошо, что некоторым даже кажется, что вы способны читать мысли. Вы склонны настраиваться на других и придумывать способы обрадовать их. Общайтесь и ищите совместимых с вами людей. Кажется, вы оказались в нужном месте в нужное время.

Скорпион

Положительные изменения в работе и дома подкрепляются для вас хорошим самочувствием. Но приготовьтесь, что на этой неделе вам придется принимать быстрые, даже мгновенные решения. Думать придется буквально на ходу. Не дайте волнению сбить вас с толку.

Стрелец

Если бы вы могли провести эту неделю в одиночестве, это были бы дни, исполненные исключительного счастья и удовольствия. Но все же вам придется взаимодействовать с окружающими. И здесь вас могут ждать несколько не очень приятных сюрпризов.

Козерог

Перед вами маячит прекрасная перспектива, от которой вам захватывает дух. Не бойтесь этого, это часть вашего движения вперед. На вашем горизонте нечто, что одновременно согревает сердце и приносит счастье. А впереди еще больше перемен, которые могут радовать вас.

Водолей

Вы обожаете с головой погружаться в проекты, наполняющие вас энтузиазмом. Но на этот раз вы действительно готовы к радикальному подходу. Вам откроются шансы заново изобрести себя или исследовать новые, ранее невиданные измерения жизни, которые освежат и вдохновят вас.

Рыбы

Если вы ожидали знака или сигнала, чтобы двигаться дальше, то вот он. Обсудите свои планы с кем-то, кому доверяете, а затем освободитесь от вещей, которые держат вас в ловушке в любой форме. Вам следует избавиться от всего лишнего, если вы готовы сделать прыжок вперед.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на апрель 2023 года для всех знаков зодиака.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.