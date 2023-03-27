Время для положительной энергии: гороскоп на апрель для всех знаков зодиака

Космические энергии несут в апреле много позитива, любви и страсти всем знакам зодиака. Особенно в день полнолуния, что выпадает на 5 число. И усилит это солнечное затмение, которое состоится 19 апреля в знаке Овна. Впрочем, в конце месяца Меркурий станет ретроградным и придет время переоценки ценностей.

Видео дня

Астрологи рассказали, к чему готовиться каждому из знаков. Узнайте свой гороскоп на апрель 2023 года.

Овен

Вы будете полностью в своей тарелке. Но прежде чем бросаться в новые начинания и масштабные проекты, посвятите время полнолуния 5 апреля своим ближайшим людям. Ваши партнерские отношения станут для вас крепкой опорой, так что не забывайте работать над ними. С 11 апреля для вас наступает время анализа пройденного пути и важных размышлений. Найдите для себя новые интересы, укрепите свою независимость, сделайте ставку на себя. Вы способны справиться со всеми вызовами, стоящими на вашем пути. Последнюю декаду апреля посвятите ревизии личных ресурсов и активов. Особое внимание уделите финансам, это должно принести хорошие результаты.

Телец

В первые дни апреля наслаждайтесь даже малейшими радостями жизни с максимальной отдачей. Так вы найдете свои ритуалы и привычки, которые положительно повлияют на ваше самочувствие и здоровье. Поэтому обязательно расставьте приоритеты в своей заботе о себе уже сейчас. Середину месяца посвятите собственному психологическому благополучию. Затемнение 19 апреля будет хорошим моментом, чтобы избавиться от вредных привычек – не упустите его. В конце апреля осознайте свое стремление к устойчивому комфорту и безопасности. Период ретроградного Меркурия посвятите пересмотру того, что для вас важно и ценно, на что стоит тратить время.

Близнецы

С самого начала месяца вы увидите, как важно поддерживать общение с другими людьми. Это будет время творческих проектов и вы даже можете закончить то, что начали уже давно и никак не могли привести в порядок. В середине апреля смело собирайте команду для работы над каким-то замыслом. Не бойтесь взять на себя инициативу и возглавить проект. Вы как никогда способны объединять людей – воспользуйтесь этим. Последние дни апреля постарайтесь посвятить отдыху. Загляните внутрь себя, почувствуйте, каких изменений вам не хватает.

Рак

Вам открываются новые карьерные возможности. Но начните месяц с внимания к своему дому и своим родным. Постарайтесь находиться в гармонии с близкими, окружите себя людьми, поддерживающими вас во всем. Это понадобится вам, когда дела на работе после полнолуния резко пойдут вгору. Смело ставьте перед собой большие цели, берите на себя инициативу по решению крупных задач. В конце месяца еще раз задумайтесь о том, кого вы держите в своем окружении. Возможно, некоторых бывших друзей пора отпустить, чтобы быстрее двигаться вперед.

Лев

В начале апреля вы начнете получать невероятное удовольствие от разговоров. Демонстрируйте непринужденность и дипломатичность – это будет вам очень полезно. Вы можете заметить, что наконец овладели новыми навыками или знаниями и можете делиться ими с коллегами. В середине месяца обратите внимание на свою систему убеждений, сверьте ее с реальностью. Солнечное затмение 19 числа позволит вам раскрыть новую главу своей жизни и взять бразды правления в свои руки. Конец месяца посвятите углублению своей осведомленности относительно профессиональных аспектов.

Дева

В преддверии полнолуния 5 апреля внимательно отнеситесь к своим финансам. Установите гармонию между тем, что вы даете и что берете взамен. Важно, чтобы ваша чаша не иссякла, поэтому учитывайте свои доходы и расходы. С 11 апреля вы сможете увидеть, как ваши вложения приносят плоды. Солнечное затмение даст вашей карьере новый толчок. Не делегируйте ответственность другим, берите все на себя. В конце апреля посвятите семье, дружбе и комфорту. Позаботьтесь о своей безопасности, напомните себе об изменении в собственной философии. Если вы чувствуете себя непонятно, ретроградный Меркурий позволит вам расставить все по местам.

Весы

Вы начнете месяц в самом центре внимания. Идите вперед и делайте то, что у вас выходит лучше всего. Объединяйте людей, например, соберите друзей на вечеринку, чтобы пообщаться. Полнолуние посвятите тому, чтобы понять, чего вы хотите, а что находится за пределами ваших возможностей. Вторая декада станет для вас временем романтических и партнерских отношений. Стройте планы, формируйте идеалы, а в дни затемнения отправляйтесь в путешествие с тем, кто вам дорог. В конце месяца подумайте о том, как сильно вы чувствуете поддержку и насколько готовы поддерживать других. Ретроградность Меркурия посвятите ревизии своих личных и финансовых обязательств.

Скорпион

С первых дней апреля посвящайте время и внимание заботе о себе. Даже если для этого вам придется запереться от всех и побыть наедине с собой. Поддерживайте здоровый баланс между производительностью и отдыхом – накопленная энергия в этом месяце вам очень пригодится. Немного набравшись сил, приступайте к исполнению обязанностей, которые у вас прибавятся. Хвалите себя за достижения, признайте свой прогресс. В конце месяца будьте особенно внимательны к стабильности и комфорту в отношениях. Ретроградный Меркурий станет их испытанием на прочность.

Стрелец

Ваши друзья могут положиться на вас в начале месяца – вы сможете объединить их не просто в компанию, а в настоящее сообщество. Пика эта способность достигнет в полнолуние 5 апреля. А после ваши творческие занятия, хобби и увлечения начнут набирать обороты. Вы всегда ищете искру и пути к расширению и на этот раз получите их. И к моменту солнечного затмения 19 числа откроете для себя новый раздел самореализации, мастерства и вдохновения. Впрочем, он будет означать, что вам придется попрощаться с неэффективными привычками и практиками. Оставьте себе разве то, что доставляет удовольствие.

Козерог

Все незавершенные проекты беритесь доводить до ума в первые же дни апреля – звезды будут способствовать вашей работе. Для этого будет неплохо объединиться в союз с коллегами. Позвольте себе быть в центре внимания и работать на виду у всех, а не за закрытыми дверями, как вы привыкли. Середину месяца посвятите дому и семейной жизни, например, их расширению. Таким образом, последние дни апреля вы сможете провести в комфорте и покое, которые вам так нужны. Переосмыслите разные способы своего творческого самовыражения, взяв для этого продуктивную паузу.

Водолей

Начните апрель с духовного и личностного роста. Делитесь своими взглядами с окружающими и ищите единомышленников. На момент полнолуния ваш голос будет звучать очень убедительно и вы сможете объединить вокруг себя людей. Делитесь своей мудростью и усваивайте ее от других. Так вы можете получить оригинальную идею, которую начнете развивать в середине апреля. Четко представьте себе путь, по которому вы хотите следовать. Получайте все необходимые знания. Когда в последнюю декаду апреля вам захочется отдыха, выбирайте вариант релакса на природе. Задумайтесь над тем, достаточно ли удовольствия вы получаете от жизни.

Рыбы

Начало месяца станет для вас временем ревизии ваших ресурсов и активов. Будьте особенно внимательны к финансовой стороне. Если вы активно делились вашим временем, энергией и деньгами с кем-то, подумайте о границах в этих отношениях. Ближе к середине месяца вы почувствуете, как наполняетесь энтузиазмом, чтобы достичь своей цели. Поэтому хорошо представьте эту цель. А может и несколько. Это могут быть деньги и имущество. Солнечное затмение 19 апреля станет для вас важным толчком к любым новым финансовым возможностям, так что куйте железо, пока горячо. Посвятите последние дни апреля тому, чтобы как следует заземлиться и пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как солнечное затмение в апреле 2023 года повлияет на все знаки зодиака.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.