Один знак зодиака ждут проблемы в отношениях: кому испортит жизнь ретроградная Венера

Ретроградная Венера, вступившая в свои права 22 июля, в общем-то принесет немало пользы. Она заставит нас пересмотреть свое отношение к отношениям, деньгам и красоте. Это будет исцеляющий опыт, в некоторых моментах даже настоящее прозрение.

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Но астрологи утверждают, что одному знаку зодиака этот ретроград принесет больше проблем, чем пользы. И этот знак – Водолей.

Август начнется с мощного полнолуния именно в Водолее. Это будет прекрасное время, чтобы освободиться от ожиданий, которые возлагают на вас другие, и принять свою красоту и уникальность в мире. Поставьте свои личные цели и желания во главу угла и не думайте о комфорте других. Пора максимально позаботиться именно о себе.

Но в середине месяца романтическая Венера войдет в противоборство с вашим планетарным управляющим Ураном. Обе планеты окажутся в вашем секторе отношений. Ваши ценности в отношениях и любви окрепнут, а вот некоторые взгляды существенно изменятся. Как ни сложно вам будет это принять, звезды советуют оставаться открытыми для новых желаний. Облегчение наступит, когда новолуние 16 августа поможет вам справиться с этим водоворотом эмоций.

23 августа Солнце покинет знак Льва и войдет в ориентированную на детали Деву. Для вас это будет порой обратить больше внимания на все тонкие подсознательные энергии, которые влияют на формирование вашей психики сейчас. В этот день начнется ретроградный Меркурий. Он напомнит вам о невыполненных обещаниях и энергетическом багаже прошлого, которое давит на вас. Сосредоточьтесь на выплате старых долгов, отпускании назревших обид и укреплении границ, которые вы ослабили.

В конце августа ваш управляющий Уран тоже отправится в ретроградное путешествие. Произойдет это 28 числа. Он поможет вам принять некоторые личные изменения, с которыми вы столкнулись за последние несколько месяцев. Вы наконец-то сможете найти место в своем мире для всего, что вы пережили и через что прошли. Сложный опыт наконец перестанет быть для вас обузой.

А уже 30 августа наступит второе в этом месяце полнолуние, которое поможет вам упорядочить финансы и ценности в целом. Луна соединится с вашим другим управляющим Сатурном, что подтолкнет вас постоять за себя в моментах, когда вам нужно составить себе цену.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как ретроградная Венера повлияет на все знаки зодиака.

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