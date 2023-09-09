Один из самых счастливых месяцев года: гороскоп до конца сентября для всех знаков

Венера вместе с ретроградным Юпитером помогут исполнить заветные желания и насладиться яркими событиями в сентябре. Не лишайте себя возможности отдохнуть и приятно провести время с друзьями осенью.

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23 сентября начнется сезон Весов и это время, чтобы путешествовать и наполняться новыми впечатлениями. Астрологи составили гороскоп, который поможет все спланировать.

Овен

Поезжайте в романтический отпуск со своим партнером, это укрепит вашу связь и чувства станут еще сильнее. Если вы одиноки, то не упускайте возможности познакомиться с новыми людьми, это наполнит вас положительными эмоциями и изменит мировоззрение.

Телец

В течение всего сентября Юпитер будет в вашем знаке, и это откроет для вас много новых возможностей. Это может стать самым счастливым периодом для Тельцов, стоит лишь добавить немного усилий и избавиться от неуверенности. Подумайте о своих привычках, возможно, вам нужно кое-что изменить в своей жизни.

Близнецы

Близнецы получат много ярких впечатлений и удовольствия от событий и встреч с друзьями. Ваша планета Меркурий будет находиться в знаке Девы до 15 числа, поэтому это удачное время, чтобы уделить внимание любимому человеку и, возможно, отправиться с ним в небольшое путешествие. Если в начале месяца вы не найдете интересующих вас ответов, то возможно, хорошие новости появятся в конце сентября.

Рак

В сентябре Раки сумеют решить все свои денежные трудности. Если вы до сих пор не уверены, где ваш настоящий "дом", то это удачное время, чтобы все обдумать и принять окончательное решение. Вы захотите где-нибудь остановиться и не менять часто жилье, город или даже страну.

Лев

В сентябре Львы будут наслаждаться приятными событиями и своими успехами. На работе вы, возможно, получите повышение, руководители по достоинству оценят ваш труд. Вам надоела обыденность и вы хотите что-то изменить в своей жизни. Это удачное время, чтобы начать путешествовать и посещать новые места.

Дева

Если летом у вас были неприятные жизненные обстоятельства или финансовые проблемы, то в сентябре все изменится к лучшему. После нескольких месяцев неудач вас ждет вознаграждение за ваше терпение и сдержанность. Ретроградный Юпитер порадует вас хорошими новостями и яркими впечатлениями.

Весы

Любые споры или разногласия, возникшие между вами и близкими или друзьями, разрешатся в сентябре. Пора двигаться вперед и наслаждаться жизнью. Гармония вернется в ваши отношения, а токсичные люди уйдут из вашей жизни. Благодаря влиянию ретроградного Юпитера, ваше финансовое состояние улучшится.

Скорпион

В этом месяце ваша планета Марс будет в Весах, и поэтому большинство ваших шагов и решений будут неопределенными. Скорпионы даже могут чувствовать себя в ловушке из-за ответственности за принятие решений. Благодаря щедрости Юпитера, вы можете заключить выгодный контракт на работе, и это оценят по достоинству ваши руководители.

Стрелец

Венера находится в вашем девятом доме путешествий, поэтому пакуйте чемоданы и готовьтесь к ярким впечатлениям. Даже если поездка запланирована по работе, вы все равно хорошо проведете время и узнаете много нового. Меркурий поможет преодолеть проблемы и вы выберете правильный профессиональный путь.

Козерог

Ваша карьера может продвигаться вперед в этом месяце. Если у вас есть финансовые долги, то в сентябре вы сможете вернуть их и начнете накапливать собственные средства. Может быть, друзья предложат отправиться в путешествие, не стоит отказываться. Вы хорошо проведете время и наполнитесь энергией и силами.

Водолей

Ретроградная Венера оказала положительное влияние на ваши романтические отношения. Если вы одиноки, то скоро найдете человека, с которым сможете почувствовать крепкую связь. Не зацикливайтесь на работе и поставленных задачах, не забывайте уделять время себе. В сентябре вы найдете место, где захотите жить и, возможно, даже в будущем купите там дом.

Рыбы

Не бойтесь рассказывать о своих проблемах близким людям. Если вы искренне попросите у них помощи, то обязательно ее получите. Меркурий поможет заключить выгодные сделки на работе, но внимательно читайте и ответственно относитесь к подписанию очередного контракта. Ваши романтические отношения наполнены гармонией и страстью, потому за это не стоит волноваться.

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