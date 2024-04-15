Кому предстоит болезненный разрыв: любовный гороскоп до 21 апреля

Как правило, чтобы получить успех, процветание и обрести свое истинное счастье, люди должны чем-то пожертвовать. Таким образом, некоторые знаки зодиака будут вынуждены пересмотреть свои романтические отношения.

Астрологи предупреждают, что иногда любовь может нас сдерживать, поэтому иногда, чтобы двигаться вперед, нужно пережить разочарование и разрыв отношений. Читайте дальше, чтобы быть готовыми к любым вызовам вселенной.

Изменения в жизни могут пугать, но на самом деле глубоко в душе три знака зодиака давно знали, что разрыва отношений избежать не удастся.

Телец

Вы никогда не могли подумать, что отношения, в которые вы вложили столько сил, могут так просто закончиться. Но вы вполне понимаете, что для того чтобы что-то получить, нужно что-то отдать, и сейчас лучший момент для этого. Вы должны двигаться дальше, потому что если вы не выйдете из зоны комфорта, то в конце концов пожалеете об этом.

Возможно, ваши чувства еще не исчерпали себя, но вы должны уважать себя и заботиться в первую очередь о себе. Не стоит терпеть и мириться с тем, что вас не устраивает.

Рак

Вероятно, недавно вы пережили непростое для себя время, связанное с сезоном Овнов, но скоро все начнет налаживаться. Единственное, что не придет в норму, это ваши отношения, ведь вы поняли, что человек, с которым проводите большую часть своего времени, на самом деле вам не подходит.

Отношения, которыми вы наслаждались, стали превращаться в испытания. Конечно, если приложить немало усилий можно все исправить, но Ракам это не нужно. Завершив этот этап своей жизни, вы заведете новые знакомства, получите новые возможности и найдете силы, чтобы воспользоваться ими.

Стрелец

Наконец вы начнете исцеляться от боли, причиненной вам ближайшим человеком в жизни. Вы начнете чувствовать себя защищенными, самостоятельными и независимыми, поэтому сможете легко уйти от своего партнера, если снова не оправдает ожиданий.

Именно в течение этой недели Стрельцы увидят, что этот человек больше не стоит их усилий и захотят разорвать отношения. Вам больше не интересно играть в непонятные игры и терпеть недостойное отношение. Вы стали достаточно сильны для того, чтобы позволить себе двигаться по жизни самостоятельно.

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