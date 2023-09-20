Очень динамичный период: гороскоп на неделю и осеннее равноденствие

Осеннее равноденствие ознаменует важную веху в жизни некоторых знаков. Сезон Весов принесет не только гармонию и равновесие, но и необходимость принимать судьбоносные решения.

По словам астрологов, на этой неделе следует сосредоточиться на здоровье и самочувствии. Следует избегать конфликтов и не брать на себя непосильную нагрузку на работе.

Овен

Весы – ваш противоположный знак, поэтому следующий месяц будет достаточно насыщенным. В первую очередь это касается личной жизни. Вероятно, придется решиться на важные разговоры. Если вы устали от постоянных ссор и недоразумений, пора искать баланс. Заметьте, что партнерство обычно является зеркалом для нас, нашего собственного поведения и наших убеждений в любви. Используйте этот период, чтобы привнести в свою жизнь больше красоты, гармонии и любви.

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Телец

В личной жизни будет царить гармония и взаимопонимание. Наконец-то вы почувствуете вдохновение, чтобы заняться творчеством или просто отдохнуть. Астрологи советуют обратить внимание на здоровье – сдать анализы, записаться на прием к врачу, начать оздоровительные процедуры.

Близнецы

Осеннее равноденствие принесет романтику и красочные эмоции. Не игнорируйте приглашения на выставки, вечеринки или другие мероприятия. Вероятно, вы встретите особого человека. Следует также попробовать свои силы в художественной деятельности. Вы имеете незаурядный творческий талант, но почему-то постоянно его скрываете. Пора открыться миру и получить признание.

Рак

Осень доставит много приятных вечеров. Проведите время с партнером, семьей или друзьями. Возможно, вам захочется уехать на природу и устроить активный отдых. Вам может понадобиться немного времени, чтобы вернуться к внутренней гармонии. Старайтесь не брать на себя лишние обязанности на работе – сейчас вам нужен покой и отдых.

Лев

После продолжительного периода ретроградной Венеры в вашем знаке, наконец-то вы почувствуете облегчение. Транзит Венеры, кстати, происходит раз в восемь лет назад, и, вероятно, ваша личная жизнь в последнее время претерпела кардинальные изменения. Сейчас вы как никогда готовы к новым вызовам и победам. От природы вы настойчивые и смелые лидеры, так что с новыми силами вы сможете покорять карьерные высоты.

Дева

Астрологи советуют как можно лучше воспользоваться последней четвертью вашего солнечного сезона. Празднуйте, дарите, принимайте, радуйтесь и наслаждайтесь жизнью. Позже вам снова придется пробираться сквозь препятствия на пути к карьерному олимпу, но сейчас просто отдохните и проведите время с близкими.

Весы

Ваш сезон станет отправной точкой для важного этапа жизни. Особо следует обратить внимание на сферу общения – новые знакомства, встречи и переговоры будут очень продуктивными. Скажите "да" приглашением на вечеринку или на социальные мероприятия. Астрологи советуют проявить немного настойчивости и уверенности на пути к цели.

Скорпион

Следует отдохнуть и набраться сил, ведь впереди вас ждет активный и насыщенный событиями период. Уделите время творчеству. Новые идеи могут быть достаточно прибыльными. На работе старайтесь не вступать в ссоры и конфликты.

Стрелец

Осень принесет новые знакомства и встречи. Сезон Весов откроет новую страницу в вашей жизни. Будут признания, романтические свидания и важные предложения. Основные черты Весов – это справедливость и равенство, которые хорошо сочетаются с вашим честным и прямолинейным характером.

Козерог

На первый план выйдут карьерные вопросы. Старайтесь быть на высоте, чтобы произвести положительное впечатление на влиятельных людей. Вероятно, вам предложат новую должность или повышение зарплаты. Это будет сопровождаться новыми обязанностями, поэтому вы будете испытывать определенную тревогу. Переговоры или посредничество станут неотъемлемой частью ваших официальных обязанностей.

Водолей

Пора двигаться вперед и расширять горизонты. Ищите новый опыт, интересные знакомства и перспективные предложения. Путешествия будут очень удачными. В переговорах важно соблюдать свои ценности и не идти наперекор собственной системе убеждений.

Рыбы

Сезон Весов принесет немало неожиданных событий в личной жизни. Придется искать баланс между работой и любовью. Фокус переместится на проблемы семьи или партнера. В конце месяца следует отдохнуть и уделить внимание здоровью.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что сезон Весов принесет всем знакам и кому нужно готовиться к внезапным изменениям в жизни.

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