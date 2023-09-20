Приготовьтесь к значительным неожиданным изменениям: что сезон Весов принесет всем знакам

С 23 августа по 15 сентября был третий ретроградный период года, но Меркурий наконец-то возобновил свой обычный ход. Это позволит всем знакам реализовать свои идеи и переоценить путь к переменам. Кроме того, 14 октября произойдет третье затмение в знаке Весов.

Поэтому приготовьтесь к большим и неожиданным трансформациям в жизни, это связано с отношениями и финансами. Астрологи составили гороскоп, который поможет во всем разобраться.

Овен

В сезон Весов, Солнце будет находиться в вашем седьмом доме партнерства, поэтому вам необходимо больше уделять внимание и времени дружеским, романтическим и родственным отношениям. Если вы увидите, что кто-то из вашего окружения не проявляет к вам интереса или не уважает, стоит пересмотреть ваше общение.

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Телец

Солнце находится в вашем шестом доме рутины и благополучия в сезон Весов. Вам следует обратить внимание на повседневные дела и вернуть баланс между профессиональной сферой и личной жизнью. Возможно, вы даже захотите заняться спортом, переделать домашний офис или пересмотреть список ежедневных дел, чтобы не перегружать себя.

Близнецы

В то время как сезон Девы, возможно, немного замедлил ваш темп, когда Солнце проходило через ваш четвертый дом домашней жизни, сезон Весов наоборот пробудит вашу энергию. Солнце находится в пятом доме романтики и самовыражения, и это подпитывает ваше желание общаться, быть спонтанным и игривым. Это одно из самых приятных времен года для вас, поэтому наслаждайтесь этим.

Рак

Солнце проходит через Деву в вашем третьем доме общения, поэтому ваш график будет насыщен, а обязанностей станет больше. Но когда Солнце войдет в ваш четвертый дом домашней жизни во время сезона Весов, вы почувствуете комфортную и приятную атмосферу. Уделите это время своему партнеру.

Лев

Солнце проходит через ваш третий дом общения, поэтому вы наполнены энергией и силами, чтобы узнавать что-нибудь новое. Вы получаете много приглашений, чтобы посетить интересные места или просто прогуляться с друзьями. Это яркое время, но вы можете почувствовать себя истощенным. Уделите внимание себе, чтобы восстановить силы.

Дева

Солнце находится в вашем втором доме прибыли, поэтому пришло идеальное время, чтобы воплотить задуманное в жизнь. Вы наполнены решительностью и мотивацией идти вперед. Но убедитесь, что то, над чем вы работаете, отвечает вашим ценностям.

Весы

Солнце сейчас светит на вас и находится в вашем первом доме личности, поэтому пора быть в центре внимания. Вы начинаете лучше понимать, как вас видят другие и это вдохновит обновить свой внешний вид или профессиональный стиль. Это отличный период, чтобы четко осознать, чего вы хотите достичь.

Скорпион

Солнце находится в вашем двенадцатом доме духовности, поэтому вы чувствуете себя как за кулисами. Скорпионы отдыхают, мечтают и ждут своего звездного времени. Это хороший период, чтобы поработать над своим телом и разумом. Проанализируйте желания и цели, чтобы составить план их реализации.

Стрелец

Солнце проходит через ваш одиннадцатый дом общения. Вы много времени проводите с друзьями и имеете хорошие отношения с коллегами. Если вы хотите добиться своей цели, то не бойтесь рассказывать об идеях и планах друзьям, они могут дать ценный совет.

Козерог

Когда Солнце проходит через ваш десятый дом карьеры и имиджа в сезон Весов, это значит, что пора показать все свои навыки и знания. Воспользуйтесь возможностью взять на себя ответственность и роль руководителя, чтобы воплотить задуманное. Ваш труд обязательно оценят по достоинству.

Водолей

Сезон Весов – это идеальное время, чтобы освободиться от обыденной рутины, исследовать новые места, знакомиться с людьми и расширить мировоззрение. Солнце находится в вашем девятом доме образования и приключений, поэтому доверяйте своей интуиции и определите, что именно доставляет вам удовольствие.

Рыбы

В сезон Весов Рыбы имеют прекрасную возможность улучшить связь с ближайшими друзьями и семьей. Солнце находится в вашем восьмом доме эмоциональных связей и близости, поэтому вы чувствуете уверенность в выражении своих желаний. Сосредоточьтесь на своих чувствах и расширьте мировоззрение.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на неделю, где рассказывал, кого ждет успехи или проблемы в отношениях.

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