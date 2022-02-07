Общество попытаются обмануть: гороскоп для Украины на 7-13 февраля

Достаточно прогрессивные изменения для общества станут настоящим бременем и сработают против людей. А политики и экономисты примут недальновидные решения и несправедливо распределят финансы.

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Общество. Будет несколько поводов погрустить, ведь окажется, что в который раз людей попытаются обмануть и в целом достаточно прогрессивные изменения станут настоящим бременем для многих. Словом, то, что считали инновацией и прорывом, сработает против людей.

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Политика. Будет принято несколько недальновидных решений, касающихся финансирования. У кого-то безжалостно средства заберут, а кому-то - отдадут, и это будет очень нелогично, ведь забирают у нуждающихся, а дают тем, у кого денег и так немало.

Экономика. Главная тема недели – несправедливое распределение каких-то средств, которых и так сейчас не очень много. Это не будет способствовать развитию экономики, но позволит кому-то приумножить свое состояние.

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