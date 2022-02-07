Львы получат деньги, а Дев ожидает романтика: гороскоп на 7-13 февраля

У Львов начнется чрезвычайно удачный финансовый период, они будут отовсюду получать деньги и подарки, а у Дев активизируется личная жизнь и будет царить романтика. Раки же выйдут на международный уровень – их товары или услуги заинтересуют зарубежных специалистов.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 7 февраля. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Ваше сердце может получить травмы, поскольку вы слишком остро сейчас реагируете на все происходящее, особенно, если это касается личной сферы. Страх потерять близкого вам человека приводит к ухудшению отношений.

Телец

Казалось бы – ну чего еще желать, ведь у вас есть все необходимое, но вы словно уперлись в головой в какой-то прозрачный потолок, не можете его преодолеть и прыгнуть повыше. И на этой неделе вы будете пытаться одолеть эти невидимые ограничения.

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Близнецы

Новые возможности уже стучатся в вашу дверь, и у вас даже есть желание, силы и отвага уже начать что-то делать, ведь вам так хочется попробовать все новое и неизведанное, пусть даже вас будут всячески предостерегать от поспешных решений.

Рак

Вам сейчас есть чем гордиться, ведь вы выходите на международный уровень, ваши товары или услуги могут заинтересовать зарубежных специалистов или клиентов и вы можете получить от них очень высокие оценки и хорошие отзывы.

Лев

Чрезвычайно удачный финансовый период – со всех сторон вы получаете деньги, премии, награды, дивиденды, а еще – подарки, которые уже начинают поступать. Также довольно успешными могут быть бизнес-сделки.

Дева

Личная жизнь на этой неделе активизируется. И сколько бы вам ни было лет и каким бы ни был семейный статус, весенние романтические настроения уже царят в вашей жизни – хочется внимания, заботы, любви и подарков.

Весы

Будете много отдыхать и наслаждаться разными приятными моментами, к примеру, романтическим общением. Возможно, вы решили сделать себе отпуск и поехать на моря или в какие-нибудь курортные заведения.

Скорпион

В вашей жизни разрушается что-то важное и вы по этому поводу можете очень беспокоиться, ведь будет жалко времени и усилия, которые вы отдали на создание именно этой реальности. Но пришло время расчистить место для другого.

Стрелец

Будете чувствовать себя несколько одиноко, ведь тот, кто ближе всего, может внезапно оставить вас в покое, а вы к этому совсем не готовы. Впрочем, почему бы не использовать это время, чтобы успокоиться и привести себя в порядок.

Козерог

Будьте внимательны с теми, кто на вас слишком слишком напоседает и торопит с принятием решений, потому что за этим может скрываться что-то не совсем честное. Если вас ставят в слишком узкие границы, в том числе и временные, лучше отказаться от заманчивых предложений.

Водолей

Достаточно спокойная и медленная неделя, вам некуда спешить, так что можете больше заниматься собой, собственными делами и решением текущих задач. Жизнь словно дает вам передышку перед очередным рывком.

Рыбы

Деятельность захватывает все ваше внимание и вы полностью отдаетесь производственным делам, выполнению планов и достижению поставленных показателей. И только так, полностью сосредоточившись на цели, вы можете добиться успеха.

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