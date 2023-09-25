 Новый этап в жизни или важные встречи: гороскоп на 25 сентября для всех знаков зодиака

В жизни Овнов начнется новый этап, перед ними откроются интересные возможности. Скорпионы весь день проведут на встречах.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 25 сентября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Начинается новый этап в жизни, вы как бы поднимаетесь на ступеньку выше и уже с этой вершины начинаете совсем по-другому смотреть на этот мир. Для некоторых это будет настоящим вызовом, у вас уже появляется совсем другой уровень ответственности.

Телец

Сегодня ощущаете очень большую нагрузку. Кроме того, что вы сами себя загрузили, еще и с разных сторон поступают дополнительные поручения, от которых вам будет сложно отказаться. Вот и приходится работать с тройной силой.

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Близнецы

Лучше сегодня договариваться о командной работе, находить партнеров и помощников, вместе решать все вопросы, а не пытаться тянуть все самостоятельно. Вам сейчас очень нужна поддержка и опора, и вы все это легко находите.

Рак

Прибыли сегодня могут быть значительными, или же вы получаете какие-то дополнительные деньги и радуетесь тому факту, что провели успешную маркетинговую работу и теперь можете пожинать ее плоды, поскольку сделали все профессионально и метко.

Лев

Обстоятельства потребуют от вас снова садиться за парту, то есть идти учиться. Впрочем, можете это сделать самостоятельно, а можете и наставника и учителя себе найти, которые вас не столько бы научили, сколько поддержали в стремлении к самосовершенствованию.

Дева

Сегодня деньги приходят очень легко и просто, в виде выигрышей, наград, премий и других выгодных для вас предложений и возможностей. Можете даже поверить в свою фортуну и купить лотерейный билет или поучаствовать в каком-то конкурсе.

Весы

Справедливость существует, и сегодня вы убеждаетесь в том, что вдруг правда, которую вы должны были доказывать, проявляется сама собой. И вам уже не нужно ничего особенного делать, все решается наилучшим образом.

Скорпион

Если вы на сегодня запланировали разные переговоры и контакты, то они будут очень продуктивными, ваши партнеры будут внимательны и лояльны даже к вашим оговоркам или ошибкам. У вас в запасе будет куча обаяния и аргументов.

Стрелец

Если вы до этого понедельника не успели завершить какие-то важные дела или проекты, то сейчас у вас есть возможность наверстать упущенное и очень быстро дойти до финала, еще и отметить это важное событие, вознаградить себя за труд.

Козерог

Просто работайте сегодня в вашем обычном режиме. От вас сейчас не требуется никаких суперспособностей и чрезмерных скоростей, продвигайтесь знакомыми путями и в спокойном темпе, выделяйте время на хобби и разные удовольствия.

Водолей

Сейчас особенно важна ваша быстрая реакция, когда вы, узнав о выгодных для вас условиях или проектах, долго не раздумываете, а сразу начинаете работать в этом направлении. И таким образом обходите других и получаете скорые результаты.

Рыбы

Голова сегодня потребует дополнительной подкормки, поскольку работы у нее будет слишком много. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы она работала исправно, давайте мозгу глюкозу, витамины и отдых.

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