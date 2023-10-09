Новый этап в жизни или сложные вызовы: гороскоп на неделю до 15 октября для всех знаков зодиака 

У Близнецов начнется новый этап в жизни, грядут большие перемены. Весы столкнутся с вызовами.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 15 октября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Имеете первые признаки того, что происходят изменения к лучшему, вы получаете информацию о том, что для вас готовится какая-то новая должность или вам готовы заплатить больше денег, а возможно, ваши условия жизни будут значительно улучшены.

Телец

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Неделя будет способствовать разрешению давних споров, как личностных, так и с официальными структурами. Возможно, в вашу пользу будут приняты какие-то важные решения, вы выиграете какие-то дела и одержите победу в судебных делах.

Близнецы

Начинается новый этап или новый проект, обещающий множество различных открытий и испытаний, вызовов и удовольствий. Одновременно вы и хотите всего этого и боитесь, ведь впереди что-то новое и неизвестное.

Рак

Общее приподнятое настроение вам на этой неделе гарантировано, ведь вы готовитесь к важным событиям, принимаете участие в каком-то празднике, торжественных мероприятиях, и на этом подъеме и в приятных заботах пройдут все дни.

Лев

Будет желание бросить все дела и, спрятавшись под одеяло, проспать до весны, как медведь. Просто началась наконец-то осень и вашему организму нужно привыкнуть и к холодам, и к осени, и найти свои преимущества в этом времени года.

Дева

Деловое или даже официальное общение на этой неделе имеет все шансы перерасти в романтические отношения. То ли вы кому-то понравитесь, или вам кто-нибудь придется по душе, и эти симпатии могут стать взаимными.

Весы

Главный вызов недели – найти общий язык с нужными людьми, заключить важные соглашения или предварительно достичь взаимопонимания, договориться о каких-то условиях, партнерстве или дальнейшем сотрудничестве.

Скорпион

Будете проявлять себя как искусный специалист, демонстрировать все свои профессиональные качества, показать другим, как нужно работать, может даже провести какие-то мастер-классы и передать другим свой опыт.

Стрелец

Сейчас нужно быть честными и справедливыми, как с самими собой, так и с вашими партнерами, коллегами и компаньонами, справедливо распределять как обязанности и нагрузку, так и доходы и дивиденды.

Козерог

Появляется непреодолимое желание махнуть куда глаза глядят, возможно, в более теплые края или отправиться в интересные места. Впрочем, это может быть поездка в соседнюю область или на другой край города, где вы никогда не были.

Водолей

Облака расступаются, и все проблемные вопросы решаются сами собой. Даже если казались неподъемными и вы совсем отчаялись. А теперь вы уверенно продвигаетесь вперед, преодолевая препятствия.

Рыбы

Идея, возникающая на этой неделе, стоит того, чтобы претворить ее в жизнь, потратив немало времени, денег и усилий. И хотя на первый взгляд она не будет казаться вам столь успешной, все же смотрите вглубь и поищите перспективы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на октябрь этого года приходится коридор затмений. 14 числа произойдет кольцевое затмение Солнца, а 28 – частичное лунное. Следовательно, космические энергии несомненно окажутся настолько бурными, что будут нести значительные изменения представителям всех знаков зодиака.