Новый этап в жизни или приятные сюрпризы: гороскоп до 12 марта для всех знаков зодиака

Близнецов ждут большие перемены, у них начнется новый этап в жизни. Львов порадуют сюрпризами.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 12 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Эта неделя будет занята подготовкой к чему-то важному – будь то праздник или старт проекта, открытие бизнеса, словом, вы все свои усилия направляете на то, что должно вот-вот начаться, и больше ничем не занимаетесь.

Телец

Приходящие на этой неделе предложения могут из случайных и неожиданных превратиться в достаточно конкретные и очень перспективные, в том числе и финансово успешные. В конце концов, вы уже созрели к таким интересным проектам.

Близнецы

Начинается новый этап в жизни, и это вас может беспокоить, ведь вы не знаете, что вас ждет. Впрочем, присущее вам любопытство, а еще предвкушение новых удовольствий, побеждают все тревоги, и вы уже с нетерпением ждете перемен.

Рак

Предстоит продемонстрировать высокий профессиональный уровень, показать все свои таланты, навыки, опыт, словом, лучшие качества, которые характеризуют вас как специалиста. Поэтому рекомендуется не отвлекаться на что-то другое.

Лев

Ваше ближайшее окружение готовит вам приятные сюрпризы. И это независимо от того, есть ли у вас какой-нибудь повод для празднования или подарков. Главное, что рядом с вами есть люди, которые готовы создавать вам хорошее настроение, независимо от дат или поводов.

Дева

Желательно на этой неделе ограничить общение до самого необходимого круга самых близких людей, а в идеале – вообще ни с кем не общаться. Особенно это касается людей, уже заболевших, или которым крайне не желательно болеть.

Весы

Вы себе наметили определенные планы, и спокойно идете по этому пути. Что-то вам удается, что-то приходится откладывать, но в целом это будет достаточно успешная неделя, когда вы умело обходите или преодолеваете препятствия и достигаете целей.

Скорпион

Приходит осознание того, что нужно как можно больше двигаться. Да и поводов много ходить и что-то делать у вас будет немало. Иногда будет даже казаться, что вы напрасно гоняете воздух, но все идет вам на пользу.

Стрелец

Вы уже услышали тот призывной клич весны, и, как мартовский кот, стремитесь к любви. Ничего удивительного, ведь все живое сейчас пробуждается, даже если температура за окном еще не слишком способствует свиданиям.

Козерог

Обстоятельства выталкивают на сцену, в центр всеобщего внимания, и вам нужно будет приложить максимум усилий для того, чтобы привлечь и удержать это внимание. В идеале – сделать все, чтобы вам поверили и за вами последовали.

Водолей

На этой неделе вам нужно будет действовать очень решительно, брать на себя ответственность, все решать быстро, принимать решения – и тут же начинать их претворять в жизнь. Ни в коем случае не медлите и не раскачивайтесь долго, если нужны изменения, то сразу решайтесь на них.

Рыбы

Будет немало поводов порадоваться этой жизни, особенно если вы находитесь в периоде влюбленности. Ведь каждый день получаете удовольствие, как не от общения с любимым человеком, так даже от мысли о нем или о ней.

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