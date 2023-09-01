Новый этап в жизни или повод для праздника: гороскоп на 1 сентября для всех знаков зодиака

Овнам предстоит принять важные решения, в их жизни начинается новый этап. У Раков появится повод для праздника.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 1 сентября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

В жизни начинается новый этап, и это будет очень ответственный шаг. Возможно, вы идете на новую работу, присоединяетесь к новому коллективу, у вас теперь есть какие-то важные обязанности, словом, растет ваша ответственность.

Телец

Вас постараются склонить на свою сторону, убедить в собственной правоте или даже обратить в свою веру. И это будет настолько убедительно, что вы можете и поддаться. Поэтому, именно сегодня будьте особенно внимательны, если вам что-то рассказывают.

Близнецы

Позвольте себе потратить немного денег на собственные удовольствия, руководствуясь лозунгом, что вы этого достойны. Впрочем, так оно и есть, вы достаточно хорошо потрудились, и заработали себе право и отдохнуть, и побаловать себя, наградив чем-то очень приятным.

Рак

Вы попадаете на праздник и отрываетесь по полной, позволяете себе много разных излишеств. Вы ведь уже долгое время вели слишком спокойный и взвешенный образ жизни и словно сдерживали себя в некоторых проявлениях.

Лев

Вам и семье очень понравится время, которое вы сегодня вместе проведете. Это будет просто незабываемо, вы с удовольствием общаетесь, фотографируетесь, обмениваетесь эмоциями и планируете дальнейшую совместную жизнь.

Дева

Будете учиться чему-то новому, ведь прогресс неумолим, да и нельзя оставаться ретроградом всю жизнь и довольствоваться стоптанными тропами. Вот и будете узнавать что-то новое, учиться новым технологиям и подходам.

Весы

Коллеги сегодня понимают вас с полуслова, вы можете рассчитывать на групповую поддержку, так что будет удобное время для того, чтобы собрать всех вместе и быстро выполнить очень сложный и многогранный проект.

Скорпион

В конце недели в голову лезут какие-то фривольные мысли, возможно, потому, что у вас скоро намечается свидание. А может, вы сегодня как раз познакомитесь с незаурядным человеком, который вызовет у вас романтические эмоции.

Стрелец

Возможно, сегодня учебный процесс начинается у вас или у ваших близких. Ничего удивительного, ведь многих затрагивает День знаний, независимо от возраста, степени образования и месторасположения. Действительно, учиться никогда не поздно.

Козерог

Сегодня найдутся люди, которых вы искали для каких-то своих целей и уже достаточно долго. Сегодня вы либо получите желанные контакты, либо познакомитесь именно с теми нужными людьми, или с теми, что их хорошо знают.

Водолей

Вы можете расслабиться и начать отдых, а вот все трудные дела перенесите на следующую неделю. А пока можете что-то праздновать и вообще проводить время довольно весело, чтобы набраться сил для дальнейших подвигов.

Рыбы

Это будет счастливый день, когда сбывается то, о чем вы давно мечтали. Причем происходит все без вашего особого вмешательства и без усилий. И здесь уже все готовое вам приносят на блюде.

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