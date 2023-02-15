Новый этап в жизни или много работы: гороскоп на 15 февраля для всех знаков зодиака

У Тельцов скоро начнется новый этап в жизни, но пока они будут подбивать итоги своих достижений. Водолеям придется много работать.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 15 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сделайте сегодня что-то кардинально новое, ведь вас уже не вдохновляет ваша привычная деятельность, одни и те же дороги, одни и те же люди, какой-то восторг от всего этого вы уже не чувствуете. Поэтому самое время обновить ощущения.

Телец

Сегодня заканчивается важный этап вашей жизни, причем завершается полным успехом и фейерверком, поэтому отпразднуйте уже этот замечательный период, вознаградите себя за труды и усердие и начинайте новый этап.

Близнецы

Вы словно получаете волшебный пендель, дающий вам нужный импульс, и вы начинаете очень быстро двигаться, как в прямом, так и в переносном смысле. То есть вы можете отправиться в путь или начать восхождение по карьерной лестнице.

Рак

Идея, которая вас сегодня увлечет, не будет давать вам спокойно жить и спать, пока вы ее не воплотите в жизнь. И это может быть что-то совсем необычное, которое даже не будет касаться ваших нынешних занятий и предпочтений.

Лев

Показываете сегодня очень высокие показатели, достигаете хороших результатов, так что у вас будет немало причин для гордости за себя и поводов наградить как себя, так и своих сотрудников или даже родственников, просто собрав всех вместе и поздравив.

Дева

Понадобится вся ваша смелость и даже авантюризм, чтобы решиться на один интересный проект, но это стоит того, ведь вы можете стать достаточно успешными, а еще известными и состоятельными, словом, это принесет славу и деньги.

Весы

Предложения из-за границы сегодня будут особенно назойливыми. То ли какие-то частные персонажи активизировались, то ли партнеры, то ли работодатели вас будут всячески заманивать, подкупать, обещать золотые горы.

Скорпион

День будет длиться очень долго, он не будет заполнен какими-либо важными или интересными делами, от того и будет казаться, что ничего не происходит. Вы что-то ожидаете и просто убиваете время, только бы быстрее до вечера дожить.

Стрелец

Самая главная тема дня – это общение с интересными и вдохновляющими людьми, с которыми вы можете обменяться опытом, получить советы, консультации и даже создать нечто общее, например, проект, идею или компанию.

Козерог

Могут появиться дополнительные деньги, которые могут прийти не только сейчас, а обещают проступать на регулярной основе, например вам повышают зарплату или вы поднимаете цены на свои товары или услуги.

Водолей

Собирайте сегодня все силы и правильно их распределяйте, ведь день впереди – очень ответственный, работы будет очень много, и главная особенность – это постоянное ее поступление. Не успеваете вы справиться с задачами, как получите их очередную порцию.

Рыбы

Появляются дополнительные желания потратить куда-то деньги, если не на собственные прихоти, так для вашей семьи или окружения. Словом, будет куда деньги пристроить, более того, в этом будет острая потребность.

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