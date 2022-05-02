Новый этап в жизни, деньги или отдых: гороскоп для всех знаков зодиака на неделю 2-8 мая

Тельцов на этой неделе ждут большие перемены в жизни, им придется активно действовать и принимать решения. Весы получат шанс заработать крупную сумму денег, а Водолеи смогут отдохнуть.

Таролог и прогнозист Ольга Соломко эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю 2-8 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Самое важное сейчас для вас – четко распределять свои усилия и направлять их в основном на решение организационных и финансовых вопросов. Сосредоточьте все свое внимание на нескольких важнейших проблемах и решайте именно их.

Телец

Эта неделя может показаться очень непростой и отнимет у вас немало сил, ведь у вас начинается новый этап, и первые шаги в новом направлении могут быть достаточно сложными, поскольку вы тратите немало энергии на разные переживания.

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Близнецы

Вам сейчас повезет немного отдохнуть и даже расслабиться, и это будет очень своевременно. Возможно, вы пройдете какой-нибудь курс профилактики или реабилитации, лечения, массажи, словом, получится небольшой отпуск для души и тела.

Рак

Изменения этой недели могут быть довольно значительными, и затронут они очень важные аспекты вашей жизни. Возможно, придется стать более ответственными и концентрированными, заботиться не только о собственных проблемах, но и решать чужие вопросы.

Лев

Вырисовываются новые интересные перспективы, касающиеся вашей деятельности, способов заработка. И пусть пока ваши доходы будут не слишком значительными, но вы уже увидите, что в будущем дела в этом направлении пойдут гораздо лучше.

Дева

Эмоциональное состояние сейчас будет достаточно нервным, вы остро реагируете на все вызовы жизни, стремитесь к справедливости и готовы рваться в бой, даже если какие-то вопросы можно решить мирным способом.

Весы

Хорошее время для получения денег. И не важно, будут ли они заработаны, или вы их получите просто так, как плату за что-то, главное, что сумма будет внушительной и ее хватит не только на хлеб насущный, а еще на немало разных полезных и приятных вещей.

Скорпион

На этой неделе ваша семья потребует повышенного внимания, и вы все вместе будете решать какие-то важные дела, касающиеся вашей дальнейшей жизни. К примеру, где лучше вам сейчас находиться.

Стрелец

В деловых и финансовых вопросах на этой неделе будьте честны и справедливы, тщательно соблюдайте баланс и закон, не стоит как-то хитрить и надеяться на авось и счастливый случай.

Козерог

Самое главное на этой неделе – держаться вместе вместе со своими коллегами и единомышленниками, с которыми можно и важные производственные вопросы решить, и мыслями полезными обменяться, и потом весело время провести.

Водолей

Возможно, возникает необходимость отправиться куда-нибудь, но это будет довольно приятная и возможность, и путешествие, поскольку увеличивается вероятность различных полезных и приятных встреч, которые в будущем сыграют важную роль.

Рыбы

Темпы на этой неделе несколько снижаются, наступает определенное равновесие, вы становитесь менее активными. Не всегда это ваш выбор, но это замедление пойдет вам на пользу, поскольку вы в последнее время были слишком заняты.

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