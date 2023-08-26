Новые знакомства или напряженная работа: гороскоп на 26-27 августа для всех знаков зодиака

Львы заведут новые знакомства, что сделает выходные более яркими и насыщенными. Весы будут напряженно работать.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 26-27 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вы сейчас готовы и землю рыть, лишь бы достичь своей цели, а не только работать в выходные, забыв о сне и отдыхе. Поэтому упорно работаете, вовлекая в эту активную деятельность еще и всех вокруг, заряжая их своим энтузиазмом.

Телец

Выходные будут благоприятны для любых публичных мероприятий, деятельности, связанной с большим количеством людей и вашим активным взаимодействием с ними. И вы можете смело выступать, вдохновлять, объединять и призывать.

Близнецы

Посвятите эти выходные странствиям, отправляйтесь куда-то подальше, воспользовавшись тёплыми днями. Возможно, на дачу, на экскурсию, к родным или друзьям в гости, чтобы насладиться всеми прелестями летнего отдыха.

Рак

На днях вам могут попасться какие-то интересные иностранцы, что позволит и лишний раз поупражняться в общении на иностранных языках, и прокачать навыки невербального общения, когда вы можете понимать людей без слов.

Лев

Новые знакомства, которые могут состояться в эти выходные, способны превратить и эти дни, и ближайшие в очень интересные и незаурядные. Общение с этими людьми будет приятным и многообещающим, ведь обязательно будет продолжение.

Дева

Вы уже готовитесь к осеннему сезону и вычищаете свой дом от лишних вещей, продуктов, хлама. К примеру, выбрасываете старую консервацию, просматриваете осенне-зимние вещи, составляете списки того, что нужно будет докупить.

Весы

Будете очень напряженно работать, прилагая все физические и ментальные усилия, показывая все, на что вы способны. Возможно, вы участвуете в каких-то соревнованиях или конкурсах, где нужно будет обойти всех конкурентов.

Скорпион

Вместо того, чтобы наслаждаться последними теплыми выходными лета, вы предпочитаете очень напряженную работу, возможно, готовитесь к осеннему периоду, к обучению, например, закупаете все необходимое для будущих свершений.

Стрелец

Стоит изменить привычную обстановку хотя бы на эти выходные, подайтесь куда-то подальше от дома, посетите новые места, присоединитесь к предложению давних друзей или инициируйте сами какие-то путешествия или даже авантюры, попробуйте что-то новое и необычное.

Козерог

Эти выходные будут очень традиционными и семейными, когда вы посвящаете максимум времени своей семье. И даже когда вы целыми днями будете сидеть дома, все равно вы получите удовольствие от общения с самыми близкими людьми.

Водолей

Выходные принесут вам деньги. Возможно, это будет прибыль от бизнеса или возврат старого долга. А может, руководство решит вас поощрить и выпишет премию, правда, придется ради этого немного поработать.

Рыбы

В то время как кто-то отдыхает и даже что-то празднует, вы в это время интенсивно работаете. Но это будут очень приятные обязанности, тем более что вам дадут знать, насколько вы ценны и незаменимы, и никому, кроме вас, нельзя поручить такую ответственную работу.

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