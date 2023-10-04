Новые знакомства или конфликты: гороскоп на 4 октября для всех знаков зодиака

Овны заведут новые знакомства, в том числе и романтические. Львам грозят конфликты.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 4 октября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сегодня может неожиданно активизироваться личная жизнь. Возможно, какие-то давние знакомые проявят интерес и позовут на свидание, а возможно, состоится и новое знакомство, которое имеет все шансы перерасти в романтические отношения.

Телец

Попридержите свой первый порыв заступиться за, как вам кажется, несправедливо обиженных. Ведь может оказаться, что вы не знаете полной картины всего происходящего. И стоит лучше разобраться в ситуации.

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Близнецы

Вы находите новые грани своих талантов или новые способы применения ваших талантов, когда вы не просто показываете все, на что способны, а еще и получаете хорошие деньги за все это, то есть активно монетизируете свои увлечения.

Рак

Ваше дело требует свежих инвестиций, вы понимаете, что не можете больше развиваться, если не добавите каких-то дополнительных денег, не купите какие-то новые средства производства или не вложитесь в рекламу.

Лев

Уровень напряжения в общении растет, кто-то позволяет себе повышать на вас голос. И вы не пугаетесь, не уступаете и не подчиняетесь, можете отвечать тем же. И это противостояние может превратиться в продолжительное.

Дева

Вам не захочется возвращаться к старому образу жизни или методам работы, поскольку уже почувствовали настоящий вкус и пользу новых подходов и технологий. Да и вы уже не сможете жить так, как раньше.

Весы

Очень уважаемые и известные люди сегодня могут заинтересоваться вами и вашими проектами, может даже кое-что предложат. Будь то общие проекты, или инвестиции, или помощь в распространении идей, моральную или материальную поддержку.

Скорпион

Вы сегодня делаете что-то полезное. И не только для себя или вашей семьи, но и для всего человечества, например, занимаетесь благотворительными проектами или распространяете нужную информацию.

Стрелец

С сегодняшнего дня вы не сможете жить так, как раньше. Происходят какие-то значительные изменения, меняется ваше окружение, работа, направления деятельности, материальный уровень, может, даже ваше представление об определенных людях.

Козерог

Вы достигли того уровня мастерства и просветления, когда уже появляются преданные ученики и последователи. И вы сегодня как раз можете учить своих коллег и всех желающих всему тому, что вы умеете сами.

Водолей

Есть возможность поставить новые рекорды в своей деятельности, сделать кучу дел, выполнить и перевыполнить все планы, прожить очень долгий рабочий день чуть ли не с рассвета и до сумерек.

Рыбы

Сегодня мало что происходит, и хотя вы с утра будете на подъеме и хотите изменить этот мир к лучшему, у вашего окружения могут быть совсем другие цели, и вы можете столкнуться с довольно сильным сопротивлением.

Как сообщал OBOZREVATEL, на октябрь этого года приходится коридор затмений. 14 числа произойдет кольцевое затмение Солнца, а 28 – частичное лунное. Следовательно, космические энергии несомненно окажутся настолько бурными, что будут нести значительные изменения представителям всех знаков зодиака.