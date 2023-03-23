Новые впечатления или пауза в работе: гороскоп на 23 марта  для всех знаков зодиака 

Раков ждут новые впечатления, они могут отправиться в дорогу. Весы сделают небольшую паузу в работе, чтобы подготовиться к выполнению ответственных задач.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 23 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Дети будут нуждаться в вашем внимании, сколько бы их у вас ни было и сколько бы лет им не было. Вы целый день можете решать их вопросы и на работе не слишком задерживаетесь для того, чтобы больше времени провести с детьми.

Телец

Настоящая дружба таки существует, и вы в этом убедитесь, ведь друзья и подруги придадут вам волшебный импульс, поддержат и вдохновят двигаться вперед. И благодаря такой дружеской поддержке ваши дела сдвинутся с места.

Близнецы

Сегодня кто-то вам словно включает зеленый свет, и вы начинаете двигаться максимально легко и быстро именно туда, куда давно мечтали попасть. Более того, будет везти даже в мелочах, удача сейчас на вашей стороне.

Рак

Отправляетесь на поиски новых впечатлений, вкусов, ощущений, ведь не можете получать удовольствие от всего того, что набило уже оскомину. Поэтому можете оказаться в совершенно новых местах, других обстоятельствах и среди новых незаурядных людей.

Лев

Почему-то сегодня будете слишком встревожены и насторожены, а еще – забывчивы. Все время проверяете, выключили ли свет, утюг, взяли ли кошелек. Возможно, впереди очень ответственные дела, и вы банально нервничаете.

Дева

Увидите выход из очень сложной ситуации, более того – разные варианты решения проблемы, которая долгое время вам казалась безвыходной. Еще появляются люди, которые вам помогут легко справиться с этими вопросами.

Весы

Сделайте все для того, чтобы провести этот день в тишине и созерцании, находитесь в состоянии покоя и равновесия для того, чтобы привести в порядок мысли. Потому что вам сейчас нужно будет максимально подготовиться к работе с большими объемами информации.

Скорпион

Можете сегодня побить все рекорды по скорости и производительности, причем вы все выполняете с максимальным удовольствием, показывая всем пример, как нужно вдохновенно работать, еще и кайфовать от этого.

Стрелец

О вас сегодня узнает еще больше людей, вы будете удивительно публичными и узнаваемыми, наслаждаетесь общим вниманием и делаете все, чтобы ваше влияние расширилось на широкие слои населения.

Козерог

Проявляются ваши скрытые таланты и знания, которыми вы долгое время не пользовались. Вы вспоминаете то, чему когда-то учились и что умели хорошо делать, но забыли. И эти ваши проявления могут очень удивить и вас, и окружающих.

Водолей

Сегодня вы завершаете какой-то цикл, проект, этап в жизни, и это стоит того, чтобы отметить этот важный момент, подвести итоги, сделать выводы, проанализировать свои провалы и удачи и, наконец, поздравить себя с финалом.

Рыбы

Будет возможность потренировать сегодня лишний раз свои организаторские способности, собрать вокруг себя команду или присоединиться к группе людей с общими интересами. И сделать все, чтобы добиться общей цели.

Как сообщал OBOZREVATEL, март будет периодом обновления для многих знаков зодиака, хотя Сатурн в Рыбах не является наиболее благоприятным сочетанием. События месяца во многом будут зависеть от того, насколько вы сможете сдерживать импульсивность, ведь именно необдуманные поступки могут повлечь за собой сложные неконтролируемые ситуации.

Также астрологи назвали три женских знака зодиака, которых ждет успех. Деньги для них не самоцель, поэтому они в первую очередь сосредоточиваются на процессе развития, создания, генерирования идей, чтобы привлечь новых потенциальных клиентов и поддерживать высокий уровень собственного профессионализма.