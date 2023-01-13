Новые возможности или усталость: гороскоп на 13 января для всех знаков зодиака

Перед Рыбами откроются новые возможности, они уверенно начнут строить планы на будущее. Водолеи почувствуют усталость.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 13 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вы сейчас целый день занимаетесь чужими вопросами, заботитесь о других, бегаете по инстанциям и обрываете телефоны, но в основном беспокоитесь о друзьях, родственниках или знакомых, забыв о собственных планах.

Телец

Хотя работы сейчас и много, но вы все откладываете и занимаетесь какими-то пустяками, вам не хочется приступать к каким-то крупным проектам, и вы пытаетесь всеми способами отложить эту работу.

Близнецы

Обратите внимание на те предложения, которые сегодня приходят, поскольку они должны улучшить настроение и качество вашей жизни. Это может касаться как бизнес-предложений, так и личных.

Рак

Будете целый день находиться в каком-то ожидании, сидеть в очередях или перед дверью официальных инстанций, в ожидании какого-то подходящего момента. Словом, будьте готовы к длительным паузам.

Лев

Основная идея на сегодняшний день – это уборка и наведение порядка как на рабочем месте, так и дома. Вы даже можете сегодня пораньше прийти домой или вообще провести целый день дома, чтобы выбросить все лишнее и очистить все уголки.

Дева

Поскольку с понедельника вас ждут новые дела, то сегодня вы вовсю пытаетесь завершить предыдущие проекты, чтобы за вами не волочились эти хвосты и не мешали работать.

Весы

Будет возможность сегодня способствовать развитию собственного дела, пусть даже небольшого, но своего, например, производства и продажи чего-то красивого и полезного. Возможно, сегодня ваши товары или услуги получат неожиданную рекламу.

Скорпион

Напряжение понемногу спадает, у вас будет возможность расслабиться и заняться приятными делами, своими хобби и всем, что доставляет вам удовольствие, например, встретиться с друзьями, назначить свидание.

Стрелец

Есть сегодня некоторые бонусы в виде премий, подарков или даже наград, поэтому будет повод для праздника. Впрочем, вы и так хотели какого-нибудь праздника, так что доставьте себе немного радости и удовольствия.

Козерог

Даже если вас кто-то заставляет сегодня сделать какой-то важный выбор, не стоит с этим вопросом спешить, лучше собрать больше информации и взвесить все за и против. А если вам ограничивают время выбора, то это может быть признаком мошенничества.

Водолей

Чувствуется определенная усталость. И от того, что уже пятница и вы много работали на этой неделе, и от того, что вы уже долгое время занимаетесь одним и тем же, и уже все настолько надоело, что неплохо бы внести какую-то новизну в свою жизнь.

Рыбы

Открываются новые возможности, а с ними и новые двери, к примеру, в важные кабинеты, к которым вы раньше не имели доступа. Поэтому можете планировать свою дальнейшую жизнь, учитывая новые обстоятельства.

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