Новые возможности или тяжелое время: гороскоп на 18 сентября для всех знаков зодиака 

У Дев появятся новые возможности, они смогут громко заявить о себе. Рыбам грозят проблемы

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 18 сентября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Какое-то сообщение будет для вас чрезвычайно неожиданным и даже досадным. Но в жизни есть черные полосы и не слишком хорошие новости. И ваша задача сейчас – справиться с этой негативной информацией и даже перевернуть ее в свою пользу.

Телец

Столкнетесь с определенной цикличностью, ведь то, что сегодня с вами происходит, когда-то уже было, и вы даже решали подобные вопросы. Но, возможно, какие-то уроки вы еще не прошли, вот ситуация и повторяется, чтобы вы поступили иным образом.

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Близнецы

Начало недели будет творческим, ваша фантазия безгранична, вы продуцируете новые идеи, смыслы, создаете какие-то вещи, проекты, может, даже стихи или книги пишете, занимаетесь разными видами творчества от рукоделия до концертной деятельности.

Рак

Сегодня вы собираете вокруг себя благодарную публику или команду единомышленников, вокруг вас сплачиваются именно те люди, которые отвечают вашим определенным критериям, вдохновляют вас и вдохновляются вашей деятельностью.

Лев

День будет полон различными мелкими хлопотами, заботами, очень энергозатратными, но малозначительными, на которые вы тратите немало времени и усилий. Возможно, вы таким образом избегаете решения очень серьезных вопросов.

Дева

Появляется возможность выйти из тени или из-за спин других людей и заявить о собственных амбициях. Сил и вдохновения у вас сейчас столько, что захочется возглавить какие-то направления, взять на себя ответственность и совершить что-то грандиозное и незабываемое.

Весы

Захочется найти теплое место, свернуться калачиком и, может, даже немного поныть о своей жизни, поделиться с кем-то своими тревогами и напряжением. И это могут быть как ваши добрые приятели, так и специалисты, которые могут помочь вам профессионально.

Скорпион

С этого понедельника вам лучше ничего не начинать, даже если будет желание. Может оказаться, что вы накопили недостаточно ресурсов для такого рывка, да и обстоятельства сейчас складываются не в вашу пользу. Поэтому есть смысл немного подождать более подходящего момента.

Стрелец

Время сейчас довольно сложное, контакты могут быть достаточно взрывными, поскольку и вы будете находиться в достаточно напряженном состоянии, а может, даже специально провоцировать конфликты.

Козерог

Не лучший день для активной деятельности, лучше сейчас заняться чем-нибудь более спокойным и подготовительным. К примеру, подготовить себе рабочее место, навести порядок в шкафах и голове, составить планы и упорядочить бумаги.

Водолей

Это будет активный понедельник, когда вы легко справитесь с привычным количеством дел и еще найдутся силы и вдохновение для различных приятных дел, проявлений творчества, общения с друзьями, посещения интересных мероприятий.

Рыбы

Непросто будет увидеть выход из сложной ситуации или решить какую-то проблему. То ли вас сознательно будут вводить в заблуждение, то ли вы сейчас сами пребываете в каких-то фантазиях, в тумане, где ничего конкретного не видно.

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