Новые возможности или романтика: гороскоп на выходные 25-26 февраля для всех знаков зодиака

У Овнов появятся новые возможности, они могут найти себе хобби или пойти на курсы. Скорпионов ждет романтика.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на выходные 25-26 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Не будет времени даже для сна. Сложившиеся в эти дни ситуации требуют действий и смелости, ведь вы готовы выходить вперед и заявлять о себе. Вы можете поучаствовать в публичных выступлениях, общественной или политической деятельности.

Телец

Из-за того, что вы измотаны, все, что захотите и сможете сделать в выходные, это просто лечь и спать. Бегите от общества, потому что вам нужно отдохнуть и исцелиться, и лучше, если никто не видит, что вы это делаете.

Близнецы

Вы настолько увлечены какой-то деятельностью, что даже на выходные отдаете немало усилий не своей семье, а работе или увлечениям, которые тоже требуют и времени, и усилий, и денег. И даже передышка вам не нужна.

Рaк

Вы нашли отличную компанию и очень хорошие условия, где вы можете и поработать немного, и расслабиться, пообщаться с приятными людьми, с которыми можно быть откровенными. Проще говоря, выходные будут приятными и душевными, они позволят вам полностью расслабиться.

Лев

Вы можете в эти выходные встретиться с друзьями и коллегами, чтобы обсудить актуальные вопросы и поделиться впечатлениями. Впрочем, эти встречи будут не столько рабочими и обременительными, сколько расслабляющими и вдохновляющими.

Дева

Работы сейчас будет очень много, в том числе и физической. Возможно, вы наводите порядок в доме или выносите какой-то мусор, переставляете мебель, может, даже работаете на свежем воздухе, на даче или занимаетесь физическими упражнениями.

Весы

Появляется возможность узнать что-то новое, научиться интересным вещам, получить новые знания или навыки. Возможно, вы начинаете ходить на какие-то курсы выходного дня, на мастер-классы или тренинги.

Скорпион

В вашей жизни царит романтическая атмосфера, вам захочется как можно больше времени провести с любимыми, готовитесь к важному и долгожданному свиданию, тем более что и возможность такая будет, и желание.

Стрелец

Запланированные встречи с друзьями и семьей поднимут вам настроение прямо с утра субботы, и вы будете находиться в этом подъеме все дни, сначала в предвкушении встречи, а затем наслаждаясь каждой минутой общения.

Козерог

Есть возможность отдохнуть от всех тревог: хорошо выспаться, забыть о разных задачах и нагрузках, заниматься только теми видами деятельности, которые вам нравятся, например, спокойно прогуливаться и творчески реализовываться.

Водолей

Вы сейчас очень инициативны, активны, рветесь в бой, не дожидаясь даже благоприятных условий и рабочего времени. Впрочем, вы все правильно делаете, демонстрируйте всем и самим себе свою активность и желание работать, даже несмотря на выходные.

Рыбы

Заканчивайте то, что давно пора завершить. У вас как раз будут эти выходные для того, чтобы подвести итоги и закрыть все вопросы, ведь впереди – немало разных приятных шансов, знакомств, проектов, и их скоро нужно будет начинать и развивать.

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