Новые возможности или романтика: гороскоп до 9 апреля для всех знаков зодиака

Тельцов ждут новые возможности, им нужно проявить себя. Девы смогут насладиться романтикой.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 9 апреля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Будет возможность оказаться в светском обществе, познакомиться с известными людьми. Как всегда, вы впереди всех, повышаете профессиональный уровень, выступаете перед людьми, завоевываете дополнительную популярность.

Телец

У вас начинается новый этап в деятельности, и лучше сейчас быть максимально собранными и решительными, готовыми и себя показать, и свои идеи и проекты защищать, и планами на дальнейшую жизнь поделиться.

Близнецы

Будьте готовы двигаться в разных направлениях, показать хорошие результаты и в своей работе, и в увлечениях, и вести успешные переговоры, и еще и по хозяйству вертеться. Впрочем, такое напряжение вам очень нравится, вы умело распределяете силы и успеваете все.

Рак

Эту неделю вы себя бережете, лишний раз не перегружаете, больше отдыхаете, постепенно входите в рабочий ритм, а если и работаете, то занимаетесь только теми делами, которые вам очень нравятся.

Лев

В вашу жизнь врываются новые идеи, которые вам будут нравиться чисто из-за их новизны, красоты и совершенства. Впрочем, если присмотреться, то можно обнаружить и их финансовую перспективность. Поэтому следует рассматривать их пошире и пытаться монетизировать.

Дева

Неделя будет полна любви и нежности, внимания и заботы, вам хочется сделать что-то очень приятное для своих родных и любимых. К счастью, это у вас взаимные порывы, о вас тоже заботятся, давая вам максимум удовольствия.

Весы

Обратите особое внимание на вопросы популяризации своих проектов, позаботьтесь о том, чтобы лучше представить все это обществу. Достаточно уже сидеть в неизвестности, начинайте что-то делать для того, чтобы о вас и ваших идеях узнало как можно больше людей.

Скорпион

На вас нападает безумное желание максимально очистить свое пространство, как от лишних вещей, так и от лишних людей. И вы будете целую неделю заниматься пусть иногда и болезненными, но такими нужными очистительными ритуалами.

Стрелец

Найдется немало людей, которые будут пытаться вам вставить палки в колеса, немного придержать, ведь многих раздражают и ваши успехи, и ваше быстрое продвижение. Старайтесь не обращать внимание на тех мосек, которые встречаются на вашем пути.

Козерог

Предыдущий период был чрезвычайно напряженным, так что на этой неделе ощущается определенная усталость, будто вы использовали весь свой запас сил вплоть до полного истощения. Еще впереди немало дел, поэтому больше любите и берегите себя.

Водолей

На этой неделе приходят деньги, у кого-то не очень большие, а кому-то повезет больше, главное, что вы находите для себя новые источники пополнения бюджета. И начинаете активно использовать эти новые направления.

Рыбы

Неделя обещает быть напряженной, ведь можете столкнуться с несправедливостью, когда нужно будет доказывать свою правоту, отстаивать законность и права, еще и соревноваться с другими, например, участвовать в конкурсе, где с вами могут несправедливо обращаться.

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