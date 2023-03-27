Новые возможности или проблемы: гороскоп на 27 марта для всех знаков зодиака

Овнов ждут новые возможности, они могут совершить карьерный рывок. Рыбы столкнутся с проблемами, они будут раздражительными и могут срываться на близких.

Видео дня

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 27 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Кто-то рисует перед вами отличные перспективы дальнейшего развития, карьеры, открывает тайные планы руководства по отношению к вам. И это вас не может не радовать, поскольку вы планировали какие-то изменения в работе, и оказывается, что они вполне реальны.

Телец

Спокойный период продолжается, вам все еще нужна тишина и созерцание, чтобы быть максимально расслабленными и набраться сил. Если есть возможность остаться и поработать дома, то так и поступайте.

Близнецы

Встречи будут приятными и перспективными, вы не только будете мило общаться, но и договариваться о дальнейшем сотрудничестве, долгосрочных отношениях, которые могут перерасти в создание проекта, компании или семьи.

Рак

Вы сейчас больше похожи на трудоголика, все ваши мысли, все время вы отдаете на выполнение ваших производственных задач, подключаете даже друзей и родных, не можете больше ничем заниматься, пока не сделаете то, что задумали.

Лев

Какими бы занятыми вы ни были, не задерживайтесь на работе, ведь вторая половина дня обещает вам удовольствия, встречи с друзьями, семьей, занятия любимым делом или посещение культурных мероприятий.

Дева

Дружеские отношения сегодня вам помогут выпутаться из очень сложной или неприятной ситуации. Это может быть хороший совет, вдохновение, волшебный пендель, душевная или материальная поддержка.

Весы

Вы продолжаете отдыхать и не слишком хотите врываться в трудовые будни, хочется немного замедлиться, успокоиться и насладиться тишиной и спокойствием. Возможно, у вас будет возможность провести этот день за городом и не на работе.

Скорпион

Будете удивительно продуктивными, ведь вы хорошо отдохнули и теперь вам по силам достаточно большие нагрузки. Тем более, что вам сегодня показывают очень привлекательные перспективы, цели, которые вы захотите претворить в жизнь как можно скорее.

Стрелец

Будет возможность выступить перед людьми, написать или сказать что-то такое, что получит очень широкую поддержку, а значит, вы можете стать еще более публичными и узнаваемыми. И вы достаточно умело используете этот шанс в свою пользу.

Козерог

Когда впереди кто-то показывает довольно привлекательную морковку, у вас возникает желание до нее дойти. Впрочем, стоит присмотреться внимательно и даже получить дополнительную информацию о том, действительно ли ваша цель стоит того, чтобы к ней идти.

Водолей

Хороший день для ухода за собой, получения различных услуг и консультаций, посещения врачей, косметологов, массажистов и других специалистов по здоровью и красоте. Словом, позаботьтесь сегодня о себе.

Рыбы

Такое сейчас будет напряженное состояние, что вы легко можете срываться и ссориться с даже самыми дорогими, вы почему-то нервничаете и вместо того, чтобы успокаиваться и мириться, наоборот, изо всех сил провоцируете конфликты и ссоритесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливыми. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.