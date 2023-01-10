Новые возможности или обучение: гороскоп на 10 января для всех знаков зодиака

Перед Скорпионами откроются новые возможности, их ждут большие перемены. Рыбам придется заняться обучением.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 10 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Внезапно может произойти очень приятная встреча с давними друзьями, вы все еще находитесь в приподнятом настроении, когда все вокруг кажется удивительно волшебным, радостным и праздничным.

Телец

Будете участвовать в групповых мероприятиях, собраниях, конференциях, совещаниях или праздничных событиях. Даже если вы сейчас к общению не слишком стремитесь, но придется все же как-то контактировать с людьми.

Близнецы

Находитесь на определенном распутье, на пороге перемен, когда нужно бросить все, чем занимались до этого, и заняться чем-то совсем другим, что кардинально отличается от всего того, чем вы раньше увлекались.

Рак

Не обязательно для вас этот день будет рабочим. Возможно, вам захочется еще больше отдохнуть, так что вы устроите себе выходные или даже праздник, привлекая к этому процессу друзей или семью.

Лев

Запланируйте сегодня важные встречи, сегодня любые контакты будут очень продуктивными, ведь к вам сейчас прислушиваются, вами даже очаровываются, поэтому можете воспользоваться моментом.

Дева

Возможны небольшие производственные проблемы, связанные с ненадлежащим исполнением обязательств вашими партнерами. И вам здесь трудно на что-то повлиять, кроме как уговаривать и апеллировать к совести.

Весы

Побудьте сегодня наедине с собой, погрузитесь в подсознание для того, чтобы прийти к определенным выводам. Возможно, вам приснится какой-то странный сон, над которым вы будете размышлять целый день.

Скорпион

Новые возможности, которые сегодня перед вами открываются, могут заставить пересмотреть все свои предыдущие планы и многое изменить. К примеру, решиться на переезд, смену работы или окружения.

Стрелец

День обещает быть удачным, причем вам везет по многим направлениям, вы повсюду успеваете и можете даже выиграть в каком-нибудь конкурсе или лотерее. Словом, вы сейчас по дороге встречаете исключительно зеленые светофоры.

Козерог

Снова приходится ускоряться для того, чтобы успеть одновременно по многим направлениям. Но главная сложность состоит в том, чтобы вы все сделали быстро и профессионально, не допуская никаких ошибок.

Водолей

Вам могут предложить повышение, но очень внимательно отнеситесь к условиям, которые могут оказаться совсем не столь привлекательными, как кажется на первый взгляд. Поэтому выясните все подробности, прежде чем принять такое предложение.

Рыбы

Сегодня актуализируется тема обучения, вам захочется лучше усвоить какие-либо навыки или получить новые знания. В голову даже приходят мысли относительно долговременного и основательного обучения типа получения второго высшего образования.

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