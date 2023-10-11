Новые возможности или финансовая удача: гороскоп на 11 октября для всех знаков зодиака 

Перед Тельцами откроются новые возможности, уроженцы знака смогут расширить свой кругозор. Раки пополнят бюджет.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 11 октября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Держите себя сегодня в руках, ведь велика вероятность того, что ваше терпение лопается, и вы довольно эмоционально отреагируете на какой-то выпад в вашу сторону или несправедливость. Можете даже хлопнуть дверью.

Телец

Будет возможность овладеть новыми знаниями, получить новые навыки или просто узнать какие-то интересные сведения, которые повлияют на ваше сознание. И вы можете расширить свои горизонты и научиться чему-то новому.

Видео дня

Близнецы

Появляется возможность еще раз заявить о себе, своих талантах и профессионализме, снискать немного славы. Это будет вам как приятно, так и полезно, ведь вы можете превратить славу в деньги.

Рак

Будет возможность значительно пополнить свой бюджет, например, что-то продать, выгодно сдать или каким-то образом получить достаточно неплохие средства. Может, даже вам поднимут зарплату, или вы найдете еще одну работу.

Лев

Воспользуйтесь сегодня возможностью попасть на светское мероприятие, посетить выставку, конференцию, спектакль, себя показать и посмотреть на людей, наряды выгулять и с людьми интересными познакомиться.

Дева

Самое важное дело на сегодняшний день – как можно тщательнее подготовиться к какой-то важной дороге, проложить маршрут, учесть время и логистику, сложить багаж, подготовить нужные документы, вещи, деньги.

Весы

Вы уже не готовы мириться с ролью рядового послушного винтика, хочется чего-то большего, будет желание стать более важной персоной и даже ключевой фигурой в этом мире – и вы заявляете о себе и своих амбициях.

Скорпион

Уровень энергии повышается, у вас будто второе дыхание открывается, и вы начинаете активно двигаться, искать применение своим навыкам и талантам. И это вам позволяет легко добиваться результатов.

Стрелец

К обыденной жизни сегодня неплохо было бы добавить какое-то творчество и креатив. И не нужно искать выгоды или сразу монетизировать результат. Главное – получить удовольствие от самого процесса.

Козерог

Вы долгое время держали себя в определенных рамках, не позволяя ничего лишнего, ни в общении, ни в расходах, и сегодня у вас будет возможность немного расслабиться и пуститься во все тяжкие. В общем, будьте более раскрепощенными.

Водолей

Людям вы сейчас очень-очень нужны, к вам тянутся, вас расспрашивают, консультируются, выливают все свои проблемы. И это может превратиться в настоящий поток, когда к вам чуть ли не очереди стоят.

Рыбы

Рассмотрите сегодня возможность зарабатывать деньги иными способами, а не только работая на кого-нибудь. Возможно, вы решите стать предпринимателем, начнете свою коммерческую деятельность, продавать свои товары или услуги.

Как сообщал OBOZREVATEL, на октябрь этого года приходится коридор затмений. 14 числа произойдет кольцевое затмение Солнца, а 28 – частичное лунное. Следовательно, космические энергии несомненно окажутся настолько бурными, что будут нести значительные изменения представителям всех знаков зодиака.