Новые возможности или большая удача: гороскоп на 17 января для всех знаков зодиака 

Перед Близнецами откроются новые возможности, но им нужно рискнуть. Раков ждет большая удача.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 16 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Бывают ситуации, когда вы ничего не решаете, даже если прилагаете немало усилий, но все обстоятельства сегодня складываются не в вашу пользу, и у вас остается только наблюдать и ждать другого подходящего момента.

Телец

Будете участвовать в конкурсах или соревнованиях. Возможно, вы проходите какие-то экзамены или профессиональную аттестацию, где должны показать все свои навыки и таланты и пройти определенный отсев.

Близнецы

Вы сегодня отдаете себе отчет, что старые идеи уже не работают и нужно с ним уже кончать и идти навстречу новым возможностям, экспериментируя и даже рискуя. Приближается время больших изменений, и вы должны воспользоваться этим.

Рак

Давние мечты и замыслы сегодня могут реализоваться. И обстоятельства складываются нужным образом, и желания у вас появляются, и даже инвесторы могут вовремя нарисоваться и вдохновиться вашими идеями.

Лев

Есть возможность получить новые знания и тут же их использовать, убедившись в том, что это может значительно изменить качество вашей жизни. Словом, знание – сила и неплохо было бы постоянно обновлять свой багаж знаний.

Дева

С самого утра вы будете бороться с собственным сопротивлением, вам не очень хочется работать и вообще что-либо делать, так что вы долгое время будете заниматься чем угодно, лишь бы не своими обязанностями.

Весы

Этот день будет удивительно спокойным, и у вас будет возможность навести порядок в бумагах и в мозгах, разобрать по полочкам все то, что когда-то было свалено в общую кучу. И это взаимный процесс, когда вы наводите порядок вокруг себя, и в голове все проясняется.

Скорпион

Конкурентные соревнования сегодня поднимают вам тонус, вы долгое время ожидали этого поединка и даже готовились. И хотя ваши соперники достаточно сильны, но и вы готовы к сопротивлению и рветесь в бой.

Стрелец

Возникают предложения по новой работе, но это может быть связано с изменением места жительства. И перспективы будут настолько привлекательными, что вы действительно можете всерьез задуматься о переезде.

Козерог

Творческие планы сегодня могут даже реализоваться. И у вас будет возможность не только работать, но и заниматься какими-то творческими проявлениями, больше внимания уделить увлечениям, которые помогают вам проявлять себя.

Водолей

Этот вторник будет не очень легким, поскольку, кроме основной нагрузки, на вас внезапно могут упасть обязанности других людей, дополнительная работа или решение семейных вопросов.

Рыбы

Руководство к вам сегодня будет особенно внимательно присматриваться и даже цепляться, но не стоит огрызаться, наоборот, старайтесь как можно толерантнее разруливать даже самые сложные вопросы.

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