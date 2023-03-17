Новые перспективы или финансовая удача: гороскоп на 17 марта для всех знаков зодиака

Перед Близнецами откроются новые возможности, их ждут большие перемены. Козероги могут получить деньги, на которые не рассчитывали.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 17 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Какие-то вы сегодня очень раздраженные, вас выводит из себя любой пустяк. И вы не можете ничего с тем поделать, и даже скрыть эту реакцию будет достаточно сложно. И приходит понимание, что нужно либо больше отдыхать, либо что-то менять.

Телец

Впереди намечается отличный семейный отдых, и вы уже начнете готовиться к нему: собирать вещи, закупать продукты, договариваться о ночлеге. Или уже можете сегодня отправиться навстречу приключениям.

Близнецы

Ставьте сегодня перед собой новые рубежи, формулируйте новые желания, прокладывайте пути к новым целям, словом, рисуйте перед собой новые варианты будущего. И уже начинайте что-то делать в новом направлении.

Рак

Чувствуете себя очень нужными, востребованными, даже популярными, и не только среди вашего ближайшего окружения, но и у широких слоев населения, ведь вас узнают, приветствуют, спрашивают советы и даже с вами фотографируются.

Лев

Предвкушение праздника и выходных уже заполонили ваше пространство и все мысли. Вы готовитесь к каким-то выдающимся событиям, прилагаете максимум усилий для того, чтобы все прошло блестяще, и все были удовлетворены.

Дева

Вы можете заниматься вопросами благотворительности и другими делами, связанными с помощью других людей. К примеру, вы раздаете то, что вам уже не нужно, посетите какой-нибудь волонтерский центр или благотворительное мероприятие.

Весы

Вы сегодня в предвкушении романтических событий и разных свиданий, готовитесь к встречам, переписываетесь и общаетесь с любимыми, о чем-то договариваетесь. И вообще находится в довольно мечтательном настроении.

Скорпион

День будет удивительно активным и продуктивным, когда вы заняты важными проектами, но способны довольно легко справиться с очень сложными задачами, например, проводите удачные переговоры.

Стрелец

Не слишком вы уже хотите трудиться в конце недели, к тому же весь ваш боевой заряд уже закончился, так что ваше присутствие на рабочем месте скорее номинально. И вы делаете вид, что работаете.

Козерог

Даже если вы не рассчитывали на получение каких-либо средств, то сегодня все может измениться и вам повезет с деньгами. Вы можете получить какой-нибудь грант, премию, подарок, выиграть конкурс, словом, улучшить финансовое состояние.

Водолей

У вас сегодня слишком много работы и различных обязательств, поэтому можете со спокойной совестью уже начать отдыхать. Проблема только в том, что голова не знает передышки и все время о чем-то думает и продолжает работать.

Рыбы

Очень хорошее время для творчества любого вида, можете сегодня свободно творить и вытворять, применяя фантазию, подключая креатив. У вас будет возможность получать новый для вас опыт – посетить танцы, начать рисовать или вышивать.

Как сообщал OBOZREVATEL, март будет периодом обновления для многих знаков зодиака, хотя Сатурн в Рыбах не является наиболее благоприятным сочетанием. События месяца во многом будут зависеть от того, насколько вы сможете сдерживать импульсивность, ведь именно необдуманные поступки могут повлечь за собой сложные неконтролируемые ситуации.

Также астрологи назвали три женских знака зодиака, которых ждет успех. Деньги для них не самоцель, поэтому они в первую очередь сосредоточиваются на процессе развития, создания, генерирования идей, чтобы привлечь новых потенциальных клиентов и поддерживать высокий уровень собственного профессионализма.