Новые отношения или успех на работе: для каких знаков июль будет удачным. Гороскоп

В июле придет время для размышлений и ясности. Планета действия Марс войдет в практический знак Девы 10 июля, делая акцент на стабильности и достижении целей.

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По словам астрологов, 10 июля состоится транзит Меркурия в знаке Льва, а 23 июля наступит период ретроградной Венеры. Эти астрологические события ознаменуют начало новой вехи в жизни некоторых знаков.

Овен

Июль будет хаотичным. Вы откажитесь от отношений, которые не служат вашим высоким и настоящим целям, и примете важные карьерные решения. Вам будет сложно определиться, как вы хотите продвигать свои профессиональные стремления и в каком направлении намерены двигаться.

Телец

Стабильность и спокойствие – без этих условий для вас невозможно ощущение счастья. Когда вы найдете занятие, отвечающее вашим убеждениям, вы начнете наслаждаться ежедневной рутиной.

Близнецы

Общение в социальных сетях может привести к большим успехам в вашей профессиональной жизни. Обязательно обновите профили и свяжитесь с бывшими коллегами. Они могут предложить важные проекты. В июле вы будете налаживать связи с влиятельными людьми.

Рак

Вам нужно найти баланс между работой и личной жизнью. Партнер, вероятно, будет недоволен вашим постоянным отсутствием. Не берите на себя слишком много профессиональных обязанностей и старайтесь работать сверхурочно.

Лев

Пора делать следующий шаг. Вы долго и тщательно все обдумывали и взвешивали. В июле будут важные сдвиги в карьере. Получив новую должность или взяв на себя роль неформального лидера, вы станете очень популярны среди ваших друзей и коллег.

Дева

Впервые за долгое время вы будете ощущать силу для новых свершений. Интуиция ведет вас к важным решениям. Не убегайте от проблем, не откладывайте их решения. Вы сможете справиться со всеми вызовами, только не теряйте веру в себя.

Весы

В июле будут новые знакомства. Ваша активная жизненная позиция позволит вести бурную социальную жизнь. Если кто-то просто пользуется вашей добротой, пора прервать связь или искренне об этом поговорить.

Скорпион

У вас часто возникают проблемы с контролем, особенно в отношениях. Дело не в том, что вы не хотите дарить другим свободу и автономию, просто вам очень нравится быть главным в паре. Старайтесь быть более гибкими и адаптивными. Прислушивайтесь к потребностям партнера.

Стрелец

Вы мечтаете о важном проекте, но ничего не делаете ради его воплощения. Вместо того чтобы сосредоточиться на материальных аспектах, попробуйте открыться к окружающим и поделиться с ними эмоциями.

Козерог

Вы будете немного недовольны, чувствуя, что люди не проявляют к вам должного уважения. Не будьте требовательны к коллегам, друзьям и родным. Просто подарите им немного внимания и любви – и вы почувствуете себя счастливыми.

Водолей

Это прекрасный месяц для того, чтобы начать процедуры ухода за собой. Вы слишком перенапрягались на работе, пора подумать об отдыхе. Проведите выходные на природе или устроите небольшое путешествие с друзьями.

Рыбы

Дайте волю своему воображению. Июль будет месяцем творчества и вдохновения. У вас есть все шансы добиться успеха. Откажитесь от размышлений и колебаний и живите текущим моментом.

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