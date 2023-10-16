Новые начинания для всех знаков: что предвещает гороскоп Таро на неделю

Наступила важная неделя, которая принесет много новых открытий и неожиданных событий. Важно быть наготове, чтобы не упустить возможностей и перспективных предложений.

Карты Таро помогают астрологам конкретизировать ситуацию и получить важные подсказки. Таро в сочетании с правильной трактовкой небесных транзитов помогут принимать верные решения.

Овен

Карта Таро: Иерофант

Вас ждет очень важный период. Вы, наконец, решитесь начать новое дело или принять участие в перспективном проекте. Иерофант – это карта, которая представляет системы верований и традиций. Возможно, вы чувствовали, что жизнь проходит бесследно и хотели получить важный совет. Вы встретите наставника и сможете принять верное решение. Союзники могут стать мощным источником поддержки.

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Телец

Карта Таро: Рыцарь мечей

Никто и ничто не сможет вас остановить на пути к главной цели. Однако будьте осмотрительны. Рыцарь мечей – это карта, которая предостерегает от того, чтобы любой ценой идти за тем, чего вы хотите. Да, хорошо иметь стойкие амбиции, но только тогда, когда вы сначала учли все трудности и последствия. Не идите по головам других ради собственной выгоды. Понимание тонкого предела между решительностью и одержимостью может уберечь вас от потенциальных проблем в будущем.

Близнецы

Карта Таро: Верховная жрица

Звезды дают вам важный совет: следует прислушиваться к интуиции. Не принимайте решения, ориентируясь только на логику и здравый смысл. Вам нужно поработать над своими навыками восприятия – это поможет услышать внутренний голос и получать сообщения от подсознания.

Рак

Карта Таро: Маг

Маг – это карта, поощряющая действия. Не упускайте возможности реализовать свой потенциал на этой неделе. Вы много и упорно трудитесь и сейчас имеете все шансы сделать решительный рывок. Не бойтесь рисковать – вам повезет и в любви и на работе.

Лев

Карта Таро: Туз жезлов

Видимо, вы давно находились в состоянии неопределенности и не могли принять важное долгосрочное решение. Если вы ожидали знака от вселенной – то это он. Туз жезлов символизирует новое начало. Вам придется начинать новую главу в жизни. Используйте это время, чтобы сделать свои первые шаги по реализации этой цели.

Дева

Карта Таро: Туз мечей

Вам выпала карта решительных действий. Наступил решающий момент. Туз мечей указывает на то, что туман разойдется, и на этой неделе ваш разум станет яснее. Может показаться, что вы смотрите на мир сквозь новую призму, помогающую проникнуть в суть дела и отбросить все излишнее.

Весы

Карта Таро: Двойка кубков

Вы погрузитесь в решение проблем, которые назрели в личной жизни. Карьера отойдет на второй план, а партнерство станет для вас основной темой этой недели. Если вы недавно встретили особого человека, то есть шанс, что отношения могут перейти на новый этап. Кроме того, астрологи советуют обратить внимание на деловые встречи – эти знакомства будут очень полезны для будущего продвижения по службе.

Скорпион

Карта Таро: Шестерка жезлов

На этой неделе победа за вами! Шестерка жезлов – это карта решимости и успеха. Упорный и честный труд принесет плоды. Это касается не только карьерных дел. Вы будете наслаждаться моментом и жить в гармонии с миром, а рядом будут люди, которые вас поддержат.

Стрелец

Карта Таро: Шестерка пентаклей

Шестерка пентаклей – карта щедрости, милосердия, дарования и получения. Ее можно трактовать в буквальном смысле: вы можете предоставить или получить ссуду или другую финансовую помощь. А можно рассматривать карту в духовном аспекте. В любом случае вы получите (или предложите) важный совет, который поможет двигаться дальше.

Козерог

Карта Таро: Десятка мечей

Для вас наступил непростой, даже мучительный период. Возможно, вам пришлось столкнуться с предательством близкого человека, и сейчас вы ощущаете опустошение. Вы переживаете период глубочайшего разрушения. Скоро вы станете не путь исцеления. Помните, что препятствия могут быть скрытыми возможностями.

Водолей

Карта Таро: Двойка мечей

Вам выпала карта сомнений и нерешительности. Вы так неуверены в том, что делать дальше, что постоянно откладываете решение важного вопроса. Звезды напоминают, что вне зависимости от того, сколько вы пытаетесь избежать этой ситуации, она просто не исчезнет. Вместо того чтобы сосредотачиваться на последствиях принятия неправильного решения, подумайте о том, что может произойти, если вы и дальше будете бездействовать.

Рыбы

Карта Таро: Девятка мечей

Девятка мечей – карта разочарования, тревог и утрат. Неожиданные события привели к стрессу. Это слишком тяготило вас, и, казалось, тяжелый период не закончится никогда. На самом деле именно сейчас пришло время исцеления. Вы сможете совершить важный рывок вперед, если перестанете зацикливаться на нагативе.

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