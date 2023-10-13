На три знака зодиака скоро ждет предательство: проблемы возникнут внезапно

Рак, Водолей и Скорпион столкнутся с проблемами в ближайшее время. Обратите внимание на ваши отношения с близкими и романтическим партнером, возможно вы узнаете неприятную правду о них.

Астрологи составили гороскоп, который поможет во всем разобраться. Эти препятствия только укрепят вас и подарят ценный опыт, который понадобится в будущем.

Рак

Вы можете попасть в конфликт, если не будете держать свои эмоции под контролем. Ракам не хватает упрямства и целеустремленности, чтобы добиться желаемого. Откровенно поговорите со своим партнером и определите общие планы на будущее, возможно, ваши видения отличаются.

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Водолей

Будьте готовы к проблемам на работе. Обратите внимание на отношения с деловыми партнерами, они могут вас обмануть и подставить. Не подписывайте сделки или документы, хорошо во всем не разобравшись. Доверяйте только проверенным людям. Будьте осторожны и не принимайте импульсивные решения.

Скорпион

Скорпионы могут быть достаточно грубыми в общении с людьми, поэтому следует обратить на это внимание. Из-за такого отношения, вас могут избегать близкие люди. Тех, кого вы обидели, сделают все, чтобы вы чувствовали то же самое. У вас есть возможность все исправить и попросить прощения у других.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп, где рассказывал, для каких трех знаков один день в октябре будет удачным.

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