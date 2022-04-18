Новые испытания или возможности: гороскоп для всех знаков зодиака на неделю 18-24 апреля

Овнам и Девам придется много работать, преодолевая трудности – жизнь готовит для них испытания. Близнецы, Львы и Водолеи получат новые возможности, которыми следует воспользоваться.

Таролог и прогнозист Ольга Соломко эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 18-24 апреля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вряд ли вам удастся отдохнуть в эти дни – будет слишком жарко. Впрочем, вам не придется работать одному, вы будете продуктивно трудиться плечом к плечу с вашими верными коллегами и партнерами.

Телец

Сейчас вы предпочитаете уединение, не хотите вообще ничего и никого видеть и слышать, максимально ограничиваете общение с окружающим миром. Словом, закроетесь от всех на время, чтобы собраться с мыслями.

Видео дня

Близнецы

У вас возникнет необходимость опять чему-нибудь поучиться. Даже в такое сложное время вы хотите получить новые знания и навыки, которые вам могут понадобиться для дальнейшей жизни. Поэтому вы ищете нужную информацию и учителей.

Рак

Вы сейчас не очень можете распоряжаться собой, своими ресурсами и временем, как будто кто-то завязывает вас какими-либо условиями и обязательствами. Потому приходится сидеть на одном месте и приспосабливаться к обстоятельствам.

Лев

У вас будет возможность и желание расчистить вокруг себя все завалы, которые накопились за последние дни и недели. И вы беретесь за упорядочение пространства, вещей и мыслей, выбрасываете лишнее и наводите порядок.

Дева

Работы на этой неделе у вас будет даже много, придется работать и головой, и руками, причем, и за себя, и за других, тем более что на вас сейчас рассчитывают ваши родные и коллеги, ваша работоспособность сейчас очень востребована.

Весы

Главная тема недели – это начало романтических отношений. Где-то там среди вашего окружения появился человек, который на этой неделе может проявить инициативу, и у вас будет возможность забыть все реалии и оказаться в любовном тумане.

Скорпион

Вы берете на себя очень много ответственности, как будто за вашими плечами стоит целое поколение и вам нужно решать вопросы мирового масштаба. Словом, вы ныне деятельны, активны, смелы и даже бесшабашны.

Стрелец

Кто-то из ваших близких нуждается в вашей помощи, и вы можете провести все выходные, давая внимание и поддержку вашим родным и любимым, полностью включившись в этот процесс и уделяя все свое время.

Козерог

Вы будете находиться среди людей, и это будет достаточно продуктивное общение. Будет все – и слезы, и радость, и вдохновение, и смех, словом, атмосфера обещает быть очень приподнятой, а местами – щемящей.

Водолей

Именно сейчас на вас обращены все взгляды, и вы командуете парадом, распоряжаетесь ресурсами, в том числе и человеческими, и чувствуете себя главными. Словом, берете на себя лидерские обязанности и получаете заслуженное признание.

Рыбы

Какими бы бурными не были вокруг события, в жизни всегда есть место для любви. Вот и на эти выходные у вас может вспыхнуть любовь или усилиться это чудесное чувство, и вы осознаете что или кого вы действительно любите.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливым временем. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.