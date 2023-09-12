Новые идеи или скандалы: гороскоп на 12 сентября для всех знаков зодиака

У Дев появятся новые идеи, способные изменить их жизнь. Скорпионам грозят скандалы.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 12 сентября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вас поражают безумные темпы, с которыми вы сегодня справитесь. Вы и так имеете немалые нагрузки, и тут на вас сверху наваливается немалое количество дел, которые вы срочно должны решить.

Телец

И планов у вас сегодня много, и встреч, и вообще контактов с большим количеством людей, с которыми у вас будут не просто разговоры, а довольно оживленные эмоциональные дискуссии, требующие больших сил и мастерства.

Близнецы

Будете сегодня лучше проявлять себя, показывать таланты и компетенции, свою настоящую опытность и экспертность. Таким образом, это позволит вам стать более востребованными и более оплачиваемыми.

Рак

Ситуация с финансами улучшается, они должны приходить в больших количествах, возможно, вы получаете какие-то инвестиции в ваши проекты или благодарность за предыдущую работу в виде премий или частных инициатив.

Лев

Начинается долгий и непростой путь к заветной цели, но, к счастью, вы очень настойчивы и настолько заинтересованы в реализации, что будет двигаться просто безумными темпами. Лишь бы вам никто не мешал.

Дева

Новые идеи берутся просто ниоткуда, буквально из воздуха рождаются, каждая встреча и разговор сегодня способны вам подарить новое осознание, принести свежие мысли, которые потом сложатся во что-то невероятно прекрасное и перспективное.

Весы

Разблокируется какая-то проблема, мешающая вашему денежному потоку. То ли вы уже начинаете спокойно относиться к тому, что вам за что-то дают деньги, то ли другие начинают понимать, насколько вы крутой специалист и что требуете соответствующего отношения, в том числе, и финансового обеспечения.

Скорпион

Страсти сегодня зашкаливают, то ли вы кого-то ревнуете, то ли вас ревнуют, но эмоции довольно бурно проявляются. И для кого-то это действительно будет проявлением любви, ведь только так некоторые могут выразить свои чувства.

Стрелец

Юридическая помощь может понадобиться совершенно неожиданно. Случается ситуация, когда вы сами не можете ничего сделать и нужны усилия других людей, может, даже нескольких, чтобы окончательно решить все вопросы, к тому же в свою пользу.

Козерог

Кому-то очень не нравится ваша персона, и сегодня можете выяснить, что против вас затеваются какие-то интриги. Возможно и открытое противостояние, когда и вас лично, и вашу деятельность будут пытаться критиковать и резко высказываться.

Водолей

Будет состояние вдохновения и даже эйфории, когда вы готовы обнять весь мир, чувствуете, что вы нужны этой планете. Вы получите подтверждение того, что и вы сами, и ваша деятельность приносите немалую пользу, а еще получите благодарность, как словесную, так и вполне материальную.

Рыбы

Будет очень непросто. Не успеваете вы разобраться с одним делом, как тут же должны срочно все бросать и начинать решать совсем другие задачи. И такой цикл сегодня может повторяться несколько раз, поэтому запаситесь выносливостью и терпением.

Как сообщал OBOZREVATEL, планетарные процессы сентября 2023 года серьезным образом повлияют на финансовое положение большинства знаков зодиака. Причем многие изменения станут настоящей неожиданностью.

Юпитер начнет ретроградное движение 4 сентября и будет находиться в секторе отношений, брака и соглашений. Это дает шанс знакам зодиака наполнить отношения страстью.