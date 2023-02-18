Новые идеи или отдых: гороскоп на выходные 18-19 февраля для всех знаков зодиака

У Близнецов возникнут новые идеи, которые способны преобразить их жизнь. Девы смогут отдохнуть и провести время с родными.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на выходные 18-19 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

У вас намечается какой-то праздник, так уж позвольте себе оторваться как следует, чтобы надолго запомнилось. И совсем не важно, организуете ли вы подобное мероприятие самостоятельно или просто присоединяетесь к другим.

Телец

Очень благоприятное время для того, чтобы насладиться природой, прогуляться на свежем воздухе, может, уехать где-нибудь за город, даже поработать физически, или отвести львиную долю выходных на спортивные занятия.

Близнецы

Возникают новые идеи о том, как жить и чем заниматься, и в эти выходные вы будете обдумывать и пробовать эти свои идеи для того, чтобы понять, насколько вам они нравятся. Так что у вас будет определенный тест-драйв ваших новых идей.

Рак

Лучший способ провести эти выходные – отправиться в путь, организовать небольшие путешествия, пойти на экскурсии или самостоятельно решиться посетить новые интересные места для того, чтобы как-то освежить свои впечатления.

Лев

Быстрые решения, какими бы они вам казались логичными, сейчас не самый лучший вариант. Подключайте мозги, анализируйте все исходные данные и делайте правильные и взвешенные выводы, у вас на эти процессы отведены все выходные.

Дева

Посвятите все выходные своим родным, ведь вы так заняты в последнее время, что на семью совсем не хватает времени. За вами уже начинают скучать, ведь вас дома из-за занятости почти не видно.

Весы

Будет время и вдохновение для того, чтобы что-то сделать для будущего лета и успешных урожаев. Возможно, вы будете сеять рассаду или выбирать дом, убирать дачу или планировать будущий сад.

Скорпион

Целые выходные можете посвятить семейным или любовным разборкам, выяснению отношений, может, даже каким-нибудь скандалам. Возможно, пришло время высказать все, что вы думаете, и понять, кем вы являетесь друг для друга.

Стрелец

Будете очень заняты, ведь у вас и грандиозные планы намечаются, и много разных встреч назначено, еще и семья требует внимания, а вам так хочется заняться собственными делами и любимыми увлечениями.

Козерог

Вы разрываетесь между двумя взаимоисключающими способами провести эти дни, ведь есть потребность поработать, полностью отдав свободное время рабочим вопросам, и отдохнуть хочется, потому что тело уже нуждается в релаксе.

Водолей

В эти выходные решаются сложные вопросы вашей личной жизни, у вас ныне серьезные разговоры, объяснения, разъяснения недоразумений, в конце концов, миритесь и очень приятно общаетесь с вашими любимыми.

Рыбы

Отдыхать вам не придется, ведь вы не можете вдруг прекратить все производственные процессы, которые сейчас требуют вашего контроля и вмешательства. Поэтому просто отведите больше времени на сон и не забудьте о физической активности – это и будет ваш отдых.

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