Новые начинания и путешествия: для кого октябрь станет очень удачным. Гороскоп

Несмотря на то, что октябрь является месяц, на который приходится коридор затемнений, он будет удачным для многих из нас. Энергия солнечного затмения 14 октября и лунного 28 октября даст толчок бурному развитию у тех, кто сможет правильно воспользоваться возможностями, которые дает Вселенная.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на этот октябрь. И рассказали, кому ждать самой большой удачи и в какой сфере жизни.

Овен

В этом месяце основное внимание будет уделено вашим отношениям. Вам будет легко проявлять дружелюбие и общительность, и вы будете привлекать к себе людей. Вдобавок существующие отношения сумеете углубить и укрепить. Вы можете обнаружить, что, работая с другими, вы можете добиться большего, чем самостоятельно. Это хорошее время для начала нового партнерства или делового предприятия. Но не забывайте о скромности и уважении к другим.

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Телец

Вы можете получить больше обязанностей по работе и повышение по службе. Это будет удачное время, чтобы начать новую работу или бизнес. У тех Тельцов, которые уже занимаются предпринимательством, дела пойдут вгору. Также сосредоточьтесь на своем здоровье. Обращайтесь к врачам сразу, если почувствуете недомогание. Посвящайте больше времени тому, что доставляет вам радость и больше времени проводите с друзьями и родными.

Близнецы

В октябре вы будете чувствовать себя уверенно. Вам захочется пробовать что-нибудь новое и знакомиться с новыми людьми. А еще вы будете стремиться к творческому самовыражению. Это отличное время для начала новых проектов, особенно в креативных отраслях. Вы также можете подумать о том, чтобы заняться новым хобби или освоить новый навык. Если вы давно хотели отправиться в путешествие или отпуск, сделайте это.

Рак

Посвятите месяц новым начинаниям. Используйте это время для создания крепкого фундамента своего будущего. Но не забывайте и о своем эмоциональном благополучии. Вам нужно залечить старые раны, чтобы двигаться вперед. В этом вам могут помочь ваши близкие. Если вы почувствуете интерес к улучшению своего жизненного пространства, сразу беритесь за дело. Это хорошее время для постановки новых целей и планирования будущего.

Лев

Ваша уверенность и упорство находятся на пике, вы готовы к новым вызовам. Как можно больше общайтесь с людьми, это принесет вам большую пользу. Тем более что вы умеете быть убедительными. Удовлетворяйте свое влечение к новым знаниям и впечатлениям. Путешествия, общение и знакомства сделают вашу жизнь насыщенной. Равно как и новые хобби и интересы.

Дева

Ваше финансовое положение улучшится за счет либо увеличения дохода, либо удачных инвестиций. Если у вас есть долг, сейчас самое время начать его погашать. Даже если вы можете вносить только небольшие ежемесячные платежи, сделайте это – так вы упорядочите свои личные финансы. Также избавьтесь от ненужных вещей, которые занимают место в вашем доме. Так вы освободите пространство для нового и полезного.

Весы

Вы знаете, чего вы хотите, и сейчас самое время идти на риск, чтобы добиться этого. Более того, сейчас вы способны постоять за себя и свои убеждения. Сосредоточьтесь на карьере и публичном имидже. Это может принести вам новую работу или повышение по службе. Вы готовы быть в центре внимания и получать признание. Ваша мотивация на высоте. Воспользуйтесь ею, чтобы начать новый режим тренировок или диету, чтобы позаботиться о своем здоровье.

Скорпион

Вам следует уделить время погружению в свой внутренний мир. Подумайте о своем прошлом, какие уроки вы можете извлечь из своих ошибок, ощутите свои глубинные желания и духовные потребности. Это может быть сложным, но полезным опытом. Пора отпустить старые шаблоны и убеждения, которые больше вам не служат. На карьерном фронте вы можете обнаружить, что вы более креативны и изобретательны, чем обычно. Воспользуйтесь этим, чтобы обеспечить себе профессиональный рост.

Стрелец

Ваша финансовая ситуация, вероятно, улучшится в этом месяце. Вам представится не одна возможность заработать дополнительных денег. Инвестируйте излишек – это принесет вам пассивный доход. Проводите свободное время со своим партнером и развивайте ваши отношения. Вы можете вместе планировать будущее. И не забывайте контролировать уровень стресса – сейчас очень важно своевременно расслабляться.

Козерог

Посвятите месяц своей карьере. У вас будет возможность сделать себе имя и продвинуться по службе. А также повысить свой публичный имидж и авторитет. Но, ставя себе финансовые цели, не забывайте об их реалистичности. Не пытайтесь накопить слишком много денег слишком быстро. В отношениях с партнером вам, вероятно, удастся уладить старые конфликты и сильно сблизиться.

Водолей

Воспользуйтесь всеми возможностями, чтобы расширить свой кругозор. Будьте открыты новому опыту и новому образу мышления. Ваша личная жизнь в октябре будет складываться удачно. Между вами и партнером будет много романтики и страсти. Хорошим будет месяц и для больших покупок и капиталовложений. Но не забывайте заботиться о себе и достаточно отдыхать. Особенно важно не переедать и избегать алкоголя.

Рыбы

Одна из важнейших вещей, на которых следует сосредоточиться в этом месяце – это ваше исцеление. Телесное, эмоциональное или духовное – определите сами, в чем сейчас для вас наибольшая потребность. Также важно отпустить прошлое и принять новое. Этот процесс может быть трудным, но он необходим для вашего личностного роста. Если вы ищете новую работу, надейтесь на хорошее предложение. Вы также можете взять на себя новые обязанности по нынешней работе. Но даже если ваш доход существенно возрастет, не совершайте больших покупок без необходимости.

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