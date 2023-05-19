Новолуние в мае изменит жизнь: кому ждать чуда. Гороскоп

Новолуние – период активности и движения. 19 мая новолуние в Тельце покажет возможности для развития. Наконец-то появится шанс отойти от прошлого и начать нечто иное – долгожданное и новое.

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По словам астрологов, новолуние всегда закладывает основу, необходимую для дальнейших действий, выводов и важных шагов. Вы увидите результаты упорного труда и заложите основы будущих побед.

Новолуние после сезона затемнений и ретроградного Меркурия – это действительно незаурядное событие в астрологии. Если вы хотите заложить прочный фундамент и выбрать направление развития – самое время действовать. Необходимо лишь четко определиться в планах и поставить конкретную цель. Далее события будут складываться наилучшим образом. Вероятно, не все ваши ожидания сбудутся, но в долгосрочной перспективе вы поймете, что все невзгоды и испытания нужны были, чтобы привести вас к судьбоносному моменту, которого вы так ожидали.

Телец – знак прагматизма, терпения и стабильности. Новолуние будет способствовать тому, чтобы вы не только накопили богатство и роскошь, но и научились ими распоряжаться. Управляемый романтической Венерой, Телец хочет, чтобы вы научились полагаться на себя и полноценно жили настоящим моментом, зная, что все в мире временно. Кроме того, Юпитер наклоняется к квадрату с Северным узлом судьбы 1 июня, что приведет к раскрытию роковых событий и поворотных моментов.

Особенно благоприятным новолуние будет для Тельцов, Львов, Скорпионов и Водолеев.

Телец

Вы будете на вершине успеха. Карьера будет развиваться безумными темпами. Это, конечно, существенно улучшит ваше материальное состояние. Ваши усилия заметят влиятельные люди и предложат интересные проекты. Вы находитесь на пороге серьезных перемен.

Лев

Вы будете стремиться к семейному теплу, уюту, спокойствию и отдыху. Партнер и семья смогут оказать поддержку, в которой вы так нуждаетесь. Вероятно, вам захочется немного изменить дом – сделать ремонт или купить новую мебель.

Скорпион

Новолуние принесет много разговоров и размышлений. В личной жизни возможны изменения. Вам давно следовало откровенно обсудить с партнером все нюансы, которые вас обоих не устраивают. Вы хотите быть услышанным и чувствовать, что вас ценят.

Водолей

Вы будете сиять в центре внимания. Новолуние даст шанс изменить жизнь к лучшему. Возможно, вы захотите податься на новую вакансию или начать обучение в интересующей вас сфере. Рискуйте, решительность не будет напрасной.

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