Новолуние в июле: какие знаки будут уязвимы к переменам

Во время июльского новолуния некоторым знакам придется выйти из зоны комфорта, ведь невозможно достичь финиша, даже не сделав первого шага. Это благоприятный период, чтобы исключить все страхи и начать действовать.

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По словам астрологов, кульминационные моменты лунного цикла происходят во время новолуния и полной Луны. Практически новолуние олицетворяет начало новой главы. Темы и ситуации, возникающие в это время, имеют очень важное значение, раскрывая новые возможности. Новолуние 17 июня создаст оппозицию с ретроградным Плутоном в Козероге. Небесный транзит будет способствовать активным действиям и карьерным начинаниям.

Овен

Вы будете очень эмоциональными и уязвимыми во время новолуния, которое состоится в вашем четвертом доме домашних и личных дел. Вам захочется обрести тепло и уют. В поисках стабильности и безопасности вы можете открыться, казалось бы, посторонним людям, которые вскоре станут вашими настоящими друзьями.

Астрологи советуют больше времени проводить с семьей, устроить генеральную уборку, запланировать киновечер с партнером и детьми или даже отправиться в небольшое путешествие на уикенд. Слушайте свое сердце, и вы будете знать, что делать.

Рак

Признайтесь – вы любите быть в центре внимания. Даже если вы от природы сдержанны и застенчивы, вам часто хочется, чтобы кто-то помог вам "вылезти из панциря". Вы цените жизнь и готовы к приключениям – вам просто не хватает решимости. Новолуние "зажжет" вашу жажду перемен. Вы будете рисковать, говорить правду, отстаивать то, во что вы верите и открываться новым людям. В конце концов, благодаря этому вы станете смелее, сильнее и увереннее.

Весы

Вы можете улучшить свою репутацию на работе. Появится возможность получить значимые вознаграждения прямо сейчас, особенно если вы готовы поучаствовать в конкурсе или подать заявку на важную вакансию. Пора достигать профессиональных целей, поскольку это новолуние разворачивается в вашем секторе карьеры. Ваша решительность не будет напрасной. Вы собираетесь подняться на следующую ступеньку, так что не оглядывайтесь назад. Вы можете достичь вершины гораздо раньше, чем могли ожидать.

Козерог

Новолуние изменит ваши отношения. Вы почувствуете сильную мотивацию совершить важный поступок ради семьи или партнера. Отношения выйдут на новый уровень, вы ощутите себя на седьмом небе от счастья, осознав, как приятно не только получать, но и отдавать.

Период будет достаточно динамичным. Впереди – новый раздел в книге жизни, и вы почувствуете готовность для изменений.

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