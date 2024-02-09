Новолуние меняет все! Что ждет все знаки зодиака 9 февраля

В этом феврале новолуние произойдет в знаке Водолея в 00:59 в ночь с 9 на 10 число. Как обычно, этот период считается временем омоложения и проявления себя. Это время, когда можно мечтать смело и строить большие планы. Также можно вести себя немного странно – креативность и безобразничанье всегда приветствуются во время новолуния.

Рождение новой Луны в Водолее на этот раз предложит нам задуматься о своем образе жизни и о том, какие люди живут рядом с нами. Вспомните, что архитектор своей жизни – именно вы, и приступайте к делу. Астрологи рассказали, на что именно нужно будет обратить внимание разным знакам зодиака.

Овен

Начните относиться к себе с нежностью и перестаньте стараться оправдать ожидания других. Так вы найдете своих людей. Скорее всего, вы врали себе и другим. Примите альтернативный образ жизни, такой выбор поможет вам удовлетворить свою потребность в принадлежности.

Телец

Карьерный успех не за горами. Но когда вы будете выражать свое мнение, вы можете встретить сопротивление. Ваши странные и причудливые идеи могут рассмешить ваших друзей и семью, они могут относиться к ним свысока. Но выйдите из зоны комфорта и начните общаться с новыми людьми. Получение внешнего мнения может дать вам необходимую надежду и более быстрое движение к цели.

Близнецы

Начните изучать какую-то странную и причудливую тему, в которой мало кто разбирается. Конечно, люди могут подумать, что вы сошли с ума, но подобный подход поможет вам полностью изменить парадигму собственных мыслей. Доведите это дело до конца. Никогда не знаешь, чем наконец окупится опережение тренда.

Рак

Слова, которые вам давно нужно было сказать, будут литься из вас, как из ведра. Вы – знак, умеющий быть созвучным своим чувствам, слушать свою интуицию. Во время этого новолуния воспользуйтесь этими способностями. Это поможет вам ощутить момент, когда нужно сказать важные слова и начать действовать.

Лев

Вы когда-нибудь задумывались, сколько людей любят то же, что и вы? Да, их не слишком много, но встреча с таким человеком становится особым моментом. Будьте готовы практиковать эмоциональную доступность и проявить себя. Оставьте скептицизм в стороне, сейчас пора встречать своих людей. Вы можете найти отношения (дружеские или романтические) на всю жизнь.

Дева

Новый подход к здоровью и благополучию может быть именно тем, что вам нужно найти в этот день. Попробуйте новые подходы по уходу за собой или испытайте необычный вид спорта. Именно сейчас вы можете найти то, что искали всю жизнь. Экспериментируйте как настоящий ученый. Только эксперименты приносят подлинные открытия.

Весы

Хотите развеяться? Начинайте флиртовать. Выставлять себя на показ может быть очень весело. Конечно, не играйте чувствами других людей, но немного игривого общения сейчас очень согреет вашу душу. Даже если вы стремитесь к долгосрочным отношениям или работаете над углублением нынешних связей, несколько взаимных комплиментов станут для вас сейчас целебными.

Скорпион

Побудьте дома. Вы можете получить большое удовольствие, ухаживая за своим пространством. Оставьте давление общества за дверью, не беспокойтесь о карьере. Вам нужна перезагрузка, попробуйте найти для нее силы там, где ваше сердце – дома. Перерыв, направленный исключительно на себя и на свои ощущения, пойдет вам на пользу.

Стрелец

Беспристрастность и готовность слушать могут привести к следующему важному шагу в жизни. Слушайте в том числе себя. Записывайте свои ощущения и переживания в дневнике, это поможет избежать повторения ошибок. То, как вы общаетесь и выражаете себя, начинает меняться. Вы можете думать, что верите в одно, но жизнь бросит вызов вашим убеждениям.

Козерог

Осуждение – это плохо, но сейчас вам разрешено немного позадирать нос. Не скрывайте своего мнения, когда слышите, как кто говорит глупости, отказывается от прекрасных предложений или говорит о том, в чем не разбирается. Вам также можно сейчас выражать разочарование, когда люди оскорбляют ваш интеллект. Если вы уверены в своих знаниях, настаивайте на этом. Пусть другие учатся у вас.

Водолей

Ваша интуиция хорошо вела вас по жизни в последнее время, и это стоит почтить. Все, что нужно сделать для этого, быть самим собой. В течение нескольких недель вы можете наслаждаться ясностью, которую обеспечивает интуитивное видение. Медитация, длительные прогулки и расслабляющий душ – идеальные практики, позволяющие прислушиваться к своему внутреннему голосу.

Рыбы

Подумайте о том, что вам нужно, чтобы оставаться собой. Как сделать так, чтобы перестать распылять себя ради других людей? Это может заставить вас чувствовать себя одиноко, но так вы увидите себя лучше. Уделите время себе и вы почувствуете, что готовы впустить в свою жизнь других людей и поймете, как это сделать правильно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким будет нынешний День святого Валентина с точки зрения астрологии. Спойлер: всем знакам следует соблюдать осторожность.

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