Поцелуи, слезы и ссоры: астрологи спрогнозировали не самый лучший День влюбленных

Чего мы ждем от Дня святого Валентина? Романтики, немного радости, нежности, приятных подарков. Но у Вселенной могут быть свои планы на этот день.

Так астрологи утверждают, что в этом году небесная обстановка в День всех влюбленных будет не самой благоприятной. Особенно для романтики.

Венера заставляет столкнуться с реальностью

Уже 16 февраля Венера перейдет в знак Водолея, а накануне звезды окажутся в напряженном противостоянии. Поэтому вместо своего желанного "долго и счастливо" большинство из нас вынуждены будут столкнуться с суровой правдой. Вдобавок молодая Луна, которая в этом феврале взошла в Водолее, подчеркивает темы независимости и свободы. Сокрушительное бремя реальности может заменить привычные фантазии о любви и романтике. Это будет хорошее время разорвать отношения для людей, для которых они стали настоящим бременем. А это не то, на что большинство рассчитывает в День Валентина.

К счастью, ближе к вечеру Луна и Юпитер разместятся рядом в знаке Тельца. Это может разжечь пламя страсти в старых отношениях, углубить связь с кем-то близким и даже подарить возможность примирения.

Луна в Овне усиливает эмоции

Ежегодно этот праздник проходит в разгар сезона Водолея. В этот раз на День влюбленных придется также изменчивая Луна в Овне. До обеда она будет вызывать эмоциональные всплески, импульсивность чувств и эгоцентричное поведение за счет других. Это напряжение между отчужденной Водолеем и страстной Луной в Овне означает, что споры и разногласия могут быстро выйти из-под контроля, если одному человеку будет облее безразлично, чем другому. Поэтому в первой половине дня важно будет удерживать себя от чрезмерных эмоций.

Марс и Плутон провоцируют конфликты

Соединение Марса и Плутона в День святого Валентина будет провоцировать разногласия и ссоры. В преддверии перехода Венеры в Водолее такое соединение подсвечивает сильные чувства и проявления силы, что может спровоцировать конфликты с серьезными последствиями. Планеты, проходящие по транзиту через Плутон, часто провоцируют проблемы перед крахом. Опасную ситуацию усилит разрушительная энергия Марса. Поэтому влюбленным нужно в праздник быть особенно чуткими и осторожными друг к другу.

Меркурий и Хирон возрождают старую драму

В День святого Валентина Меркурий и Хирон образуют секстиль, максимально усложняющий адекватное выражение эмоций, особенно если чувства еще сильны. Вы можете вспомнить старые триггерные ситуации или прошлые ссоры и пожелать вернуться к ним. Помните: обсудить их адекватно не получится. Однако не убегайте от чувств, возникающих во время конфликтов. Северный узел обеспечивает благоприятное сочетание с Хироном, оно принесет успех людям, которые выберут уязвимость и честность. Будьте достаточно смелы, чтобы выразить себя.

Луна с Юпитером дают шанс на страстное примирение

Однако не все так плохо будет на небосводе в День влюбленных. Соединение Луны и Юпитера в этот день позволит уладить дела и разрешить любые давние конфликты. Позже в тот же день, когда Луна переместится из импульсивного Овна в более приземленного Тельца, эмоции успокоятся. И Юпитер, и Луна считаются благоприятными планетами для любви, поэтому их сочетание скорее всего принесет положительные результаты.

Этот транзит — шанс отпустить свое эго и перестать спорить из-за мелких проблем. Попробуйте сосредоточиться на хороших вещах в ваших отношениях и наслаждайтесь чувством удовлетворения. Более того, сочетание Луны с Юпитером дарит возможность завершить конфликт страстным примирением. Поэтому выбирайте для празднования или просто разговора какое-то максимально сексуальное место. Вы об этом точно не пожалеете.

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