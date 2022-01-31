Новолуние 1 февраля: чем особенна Луна в Водолее и что нельзя делать

Во вторник, 1 февраля 2022 года в 07:49 по Киеву состоится последнее новолуние этой зимы. Оно пройдет под знаком Водолея.

Дни новой Луны в астрологии считаются благоприятным временем для планирования задач на будущее и загадывания желаний. OBOZREVATEL рассказывает, чем особенно февральское новолуние и как его рекомендуется пережить.

Новая Луна в Водолее способствует началу нового. Причем актуально это влияние будет в течение всего года, поскольку именно на 1 февраля выпадает Китайский Новый год.

Кроме того, в момент новолуния Марс, Венера, Юпитер и Уран образуют гармоничную фигуру в небе, которая, по мнению астрологов, будет благоприятной для планирования в финансовой, духовной сферах, карьере и любви.

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В новолуние полезно заняться переосмыслением своей жизни и духовной работой над собой. Можно мечтать, строить планы и загадывать желания.

В период новой Луны следует избегать уныния и негативных мыслей – есть риск того, что они могут реализоваться. В целом следует больше отдыхать, воздерживаться от тяжелой физической работы, курения и алкоголя.

Также не следует участвовать в конфликтах, спорить, принимать поспешные решения, начинать новые дела.

Ранее OBOZREVATEL публиковал лунный календарь на февраль 2022 года. По мнению астрологов, фазы Луны могут воздействовать на личную и деловую сферы жизни.